Ação da Caravana da Saúde leva serviços gratuitos e prevenção a São Bernardo

Em ação multisetorial que une serviços e orientação ao público, a Prefeitura de São Bernardo promove nesta sexta-feira (28/2) o evento Caravana da Saúde – Cuidado e Bem-estar para a população. A medida, encabeçada pela Secretaria de Saúde, em parceria com outras pastas municipais, além do governo do Estado, Sabesp e organizações da sociedade civil, ocorre na área externa do Restaurante Bom Prato, no Centro, das 10h às 15h, concentrando diversas atividades gratuitas em um mesmo espaço.

O local, situado na Rua Nicolau Filizola, irá contar com série de tendas montadas para a realização dos atendimentos. A estimativa de público é de mais de 2.000 pessoas ao longo das cinco horas de evento. Entre as ações previstas estão educação sanitária, orientações de prevenção a doenças, medição de pressão e glicemia, testes rápidos (HIV e Sífilis), avaliação de saúde bucal, carreta da mamografia, auriculoterapia, caminhão do Giro, tenda mata-sede e oferta de vagas de emprego, bem como atração musical e exposição de banners.

“A Caravana da Saúde é um grande programa que pretende levar qualidade de vida para toda a população. Temos as carretas de exames, fizemos mutirões de consultas, exames e cirurgias, realizando mais de 19 mil atendimentos em apenas um mês”, pontuou o secretário de Saúde de São Bernardo, Dr. Jean Gorinchteyn. “E como o próprio nome sugere, caravana é movimento e a gente também leva serviços de educação em saúde, de prevenção e orientação, onde a população está”, acrescentou.

Diretor do Departamento de Proteção à Saúde e Vigilâncias, Manuel Pereira Martins destacou que o objetivo da ação é que a população possa ter acesso a esses serviços e orientações da maneira mais fácil possível. “Será em um local de grande circulação de pessoas, para que possamos chegar ao maior número possível de beneficiados.”

Confira abaixo os serviços que estarão disponíveis:

Núcleo de Vigilância em Saúde e Vigilâncias

Educação e orientação sobre prevenção de doenças e suas complicações

Orientação e cuidados nos serviços de beleza para evitar contaminações e intoxicações

Cuidados sobre acondicionamento, conservação e higienização de alimentos

Orientações sobre uso racional de alimentos e cuidados sobre intoxicação com produtos de limpeza

Orientações sobre saúde do trabalhador e prevenção de riscos

Orientação sobre água potável, bicas, minas e poços

Orientação sobre vacinação

Medição de pressão e glicemia

Centro de Controle de Zoonoses (CCZ)

Orientação sobre prevenção de zoonoses e feira de adoção de cães e gatos

Atenção Básica

Orientações e avaliação sobre saúde bucal e câncer de boca

Auriculoterapia

Divulgação dos serviços de acolhimento a pessoas em situação de rua

Práticas corporais

Atenção Especializada

Prevenção da Tuberculose e Hanseníase

Carreta da Mamografia

Realização de Testes rápidos: HIV e sífilis

Saúde Mental

Orientações sobre os atendimentos dos CAPS

Exposição e comercialização de produtos e obras de arte criados pelas pessoas atendidas no Núcleo de Trabalho e Arte (Nutrarte)

Quick massage com as pessoas atendidas no Nutrarte

SAMU

Orientações e técnicas de primeiros socorros

Esporte e Lazer

Caminhão do Giro – Práticas corporais

Direitos da Pessoa com Deficiência e TEA

Orientações sobre emissão da Carteira Municipal de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CMIPTEA)

Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Juventude

Oportunidades e vagas de trabalho/emprego do Centro de Trabalho e Renda (CTR)

Meio Ambiente, Sustentabilidade e Proteção Animal

Orientações sobre resíduos e reciclagem

ONG Ficar de Bem

Orientações sobre violência contra a mulher e pessoa trans – Casa da Mulher

Van com jogos interativos do Programa de Atenção às Famílias, sobre proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários

Casa Neon Cunha

Orientações sobre direitos da população LGBTQIAP

Sabesp

Tenda mata-sede

Atração musical – Voz e violão com Lucas de França

Projeto Arte para respirar

Exposição de banners “Um Respiro de Arte”

Serviço:

Caravana da Saúde – Cuidado e bem-estar para a população

Dia: 28 de fevereiro – das 10h às 15h

28 de fevereiro – das 10h às 15h Local: Área externa do Restaurante Bom Prato, Rua Nicolau Filizola, Centro, São Bernardo