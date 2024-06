Ação conjunta resulta na prisão de criminosos e recuperação de carga roubada

Terça-feira (11), uma ação conjunta de Policiais Militares da RPM (Radiopatrulhamento Com Motocicletas) do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano e da Polícia Civil resultou na prisão de três criminosos e na recuperação de diversos produtos roubados, incluindo cinco caixas de descarbonizantes, sete janelas produtos de laticínios diversos e produtos de perfumaria.

Com base nas informações, os Policiais Militares iniciaram patrulhamento nas proximidades e se depararam com o indivíduo com as mesmas características em frente a uma residência na Avenida Dona Belmira Marin. Ao perceber a presença da equipe, o suspeito tentou fugir, sendo detido em seguida. Foi localizado na garagem o veículo Renault Kangoo Express, utilizado para a prática de roubo de carga na região. Durante a diligência no local, foram encontradas diversas mercadorias ilícitas.

Ainda na avenida, equipes da Polícia Civil chegaram para dar apoio e abordaram um veículo Iveco Daily, com a carga já descarregada, e um veículo GM/Corsa envolvido no roubo. Dois homens foram presos.

A ocorrência foi encaminhada ao 48º Distrito Policial, onde foi feito contato com as vítimas, que reconheceram os indivíduos. Foi registrado o boletim de ocorrência por roubo de carga, receptação e associação criminosa.