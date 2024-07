Ação aberta, festa julina do MinC é iniciativa de qualidade de vida para trabalhadores da cultura

Com muita gastronomia, música e atrações gratuitas para a criançada, o Ministério da Cultura (MinC) realiza, na quarta-feira (17), sua festa julina. A iniciativa que é uma ação de qualidade de vida para os trabalhadores da cultura é aberta ao público e será realizada no estacionamento externo do Ministério da Cultura, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF), das 16h às 20h.

“O MinC está fazendo uma festa julina para seus servidores, mas todo mundo pode participar. Teremos atividades para as crianças, quadrilha, forró, trio nordestino e comidas gostosas”, convida a ministra da Cultura, Margareth Menezes.

A coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas, Bruna dos Santos, destaca a importância do evento. “Essa é uma iniciativa que visa propiciar um momento de descontração para o corpo funcional do MinC. Desde a retomada do Ministério com tanta energia voltada para a execução das políticas públicas de cultura, poucas foram as oportunidades de descompressão e celebração para esses trabalhadores”.

O arraiá terá barracas de comidas típicas, banda e quadrilha profissional para animar os convidados. Além disso, uma programação infantil especial, voltada aos filhos dos servidores e colaboradores, será apresentada durante o dia no auditório do Ministério.

Os convidados podem caprichar no visual. O caipira mais bem vestido irá receber um prêmio especial durante a celebração, entregue pela ministra da Cultura.

Serviço

Festa Julina do MinC

Data: quarta-feira, 17 de julho

Horário: das 16h às 20h

Local: estacionamento externo do Ministério da Cultura, na Esplanada dos Ministérios

Grátis