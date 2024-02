Academia Jovem Orquestra Ouro Preto abre vagas para 2024

A Academia Jovem Orquestra Ouro Preto abre edital para jovens músicos, com idades entre 18 e 28 anos, desenvolverem seus talentos por meio da prática orquestral. As inscrições estão abertas até o dia 20 de fevereiro e oferecem vagas para violino, viola e violoncelo. Os selecionados receberão uma bolsa mensal no valor de R$ 1.000,00, entre março e dezembro de 2024.

Pautada na vivência artística, a Academia Jovem Orquestra Ouro Preto é um programa que visa dar oportunidade a talentos para que experimentem a prática orquestral dentro de uma instituição reconhecida. Além do desenvolvimento técnico musical, os bolsistas ainda têm oportunidades práticas em concertos com a presença do público, além da possibilidade de participarem dos projetos desenvolvidos pela Orquestra Ouro Preto ao longo do ano. Desta forma, participar da Academia é uma experiência única, gerando vivências enriquecedoras com músicos e professores de reconhecida excelência.

Além de ensaios semanais em Belo Horizonte, os bolsistas aprendem com, talvez, o melhor dos professores, o palco. Entre gravações, concertos e aulas, os alunos absorvem, diretamente da fonte, lições riquíssimas com os líderes de naipes da Orquestra, o Maestro Rodrigo Toffolo e, muitas vezes, ícones da música brasileira, que são convidados eventualmente para projetos. Atualmente, 9 ex-alunos são protagonistas da formação principal e passaram por essa fase preparatória dentro da Academia antes de ingressarem oficialmente no corpo musical.

Aos 25 anos, Glaikson Nogueira, ex-aluno da Academia e integrante da Orquestra Ouro Preto no naipe de violinos, ressalta o esmero da formação mineira na formação dos bolsistas e a oportunidade profissional que se abre no mercado da música de concerto. “Uma das coisas que mais me impactou como aluno foi o compromisso que a Orquestra tem com todos os projetos, a organização, os professores sempre muito competentes, o carinho e cuidado com cada um dos alunos em grandes e pequenos detalhes”, conta o violinista.

“Vejo a Academia como uma grande oportunidade, uma vitrine onde se apresenta o que se tem de melhor para o mercado. Ali todos os alunos estão sendo vistos, têm seus nomes comentados por pessoas já muito bem estabelecidas nesse universo. Com o conhecimento e a visibilidade que se tem na academia é possível alcançar grandes objetivos”, garante o músico.

O edital com as informações completas e a ficha de inscrição estão disponíveis no site www.orquestraouropreto.com.br.

SERVIÇO

Edital de Seleção 2024 Academia Orquestra Ouro Preto

Período de inscrições: até 20 de fevereiro de 2024

Vagas: Violino, viola e violoncelo

Bolsa para os selecionados: R$ 1.000,00/mês

Inscrições: Gratuitas

Mais informações: https://www.orquestraouropreto.com.br/site/academia/