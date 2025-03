ABVE lança podcast “Suave na Nave” para debater mobilidade elétrica

A ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico) acaba de anunciar um novo canal de comunicação: o podcast “Suave na Nave”, um programa que promete levar informação e debates sobre mobilidade elétrica de forma leve e descontraída, sem abrir mão da qualidade do conteúdo.

O primeiro episódio vai ao ar no dia 18 de março, trazendo como convidado especial Ricardo Bastos, presidente da ABVE e um dos principais nomes da eletrificação no Brasil, que também atua como executivo da GWM.

Conteúdo dinâmico e acessível

Comandado por Davi Bertoncello, diretor de comunicação da ABVE e criador do projeto, o “Suave na Nave” terá episódios de aproximadamente 35 minutos, estruturados em blocos dinâmicos que explorarão desde a trajetória profissional dos convidados até tendências, desafios e análises de mercado sobre a eletromobilidade no Brasil e no mundo.

No episódio de estreia, Bastos será o primeiro a enfrentar o quadro “Como seu paraquedas caiu na mobilidade elétrica?”, compartilhando sua trajetória e os desafios enfrentados até chegar ao setor. O programa também abordará temas como infraestrutura de recarga, políticas públicas, produção nacional e o impacto do novo governo dos Estados Unidos no mercado global de veículos elétricos.

“Nosso podcast nasce com a missão de ampliar o diálogo sobre mobilidade elétrica, trazendo especialistas, executivos e líderes do setor para conversas diretas e sem filtro. Queremos mostrar que a transição para o elétrico está em curso e que o Brasil tem um papel estratégico nesse movimento global,” destaca Bertoncello.

Quadros confirmados no “Suave na Nave”

Como seu paraquedas caiu na Mobilidade Elétrica? – A trajetória do convidado no setor.

– A trajetória do convidado no setor. Qual é a sua nave? – A relação do convidado com veículos elétricos e tecnologia.

– A relação do convidado com veículos elétricos e tecnologia. Perguntas do Momento – Análises sobre questões estratégicas do mercado, como infraestrutura, parcerias e políticas públicas.

– Análises sobre questões estratégicas do mercado, como infraestrutura, parcerias e políticas públicas. Pergunta Secreta – Uma questão surpresa que promete provocar reflexões profundas.

– Uma questão surpresa que promete provocar reflexões profundas. Pouso Suave – Encerramento com mensagens e insights rápidos do convidado.

Acesso facilitado ao conteúdo

O “Suave na Nave” estará disponível no canal do YouTube da ABVE e poderá ser assistido com imagens das gravações do talk show.

“Estamos criando um espaço no qual o público poderá se informar sobre o presente e o futuro da mobilidade elétrica no Brasil e no mundo, de forma acessível e sem tecnicismos. É uma conversa entre especialistas, mas com um tom descontraído e sem complicações que qualquer pessoa interessada no tema vai conseguir acompanhar e gostar,” reforça Bertoncello.