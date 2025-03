ABSOLAR Meeting discute energia solar no agro em Brasília

A capital federal será palco de um grande debate sobre os avanços e as novas aplicações da energia solar no agronegócio brasileiro. No dia 19 de março, a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR) reunirá representantes do setor agropecuário, autoridades públicas, especialistas e agentes do mercado para discutir ambiente regulatório, modelos de financiamento e novas tecnologias voltadas para o campo.

O evento, intitulado ABSOLAR Meeting Centro-Oeste, ocorrerá na sede da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e espera receber cerca de 300 convidados, entre empresários, agentes públicos e produtores rurais. Entre os temas da programação, estarão a integração entre tecnologia solar e baterias de armazenamento, além das oportunidades para a produção agropecuária.

Painéis e convidados

Os debates abordarão o contexto regulatório da geração própria de energia solar, as linhas de financiamento disponíveis, a estruturação de sistemas fotovoltaicos para grandes áreas e as tendências para fazendas e locais remotos. O evento contará com a participação de Maciel Aleomir Silva (CNA), João Paulo Batista Cabral (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste), Wilson Zafani (Banco BV), além dos deputados federais Pedro Lupion e João Passarinho, e da própria diretoria e coordenadores estaduais da ABSOLAR.

Segundo dados da ABSOLAR, a geração própria de energia solar já atraiu mais de R$ 27,9 bilhões em investimentos para os estados do Centro-Oeste e o Distrito Federal, com uma capacidade instalada superior a 6 gigawatts (GW) em residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos.

O evento tem apoio e parceria de Amara NZero, Ecom Energia, Growatt, Solar Group, Sungrow e WEG.

Serviço

ABSOLAR Meeting Centro-Oeste

Local: Sede da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)

Data: 19 de março de 2025

Horário: das 8h às 18h

Endereço: SGAN Quadra 601, Módulo K – Ed. Antônio Ernesto de Salvo, Brasília – DF, CEP 70830-903

Inscrições e mais informações: http://absolarmeeting.org.br/