Abril Azul: iniciativas do Plaza Sul Shopping reforçam inclusão e acolhimento para pessoas com espectro autista e neurodivergentes

O Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) é comemorado no dia 02 de abril, traz à tona um importante debate sobre acolhimento e inclusão de pessoas portadoras do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Reforçando seu compromisso junto ao entorno, o Plaza Sul Shopping promove o Abril Azul, iniciativa da ALLOS, a mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras da América Latina.

No dia 02, às 14h, o UCI Cinema promoverá transmissões dos filmes adaptadas, proporcionando uma experiência mais confortável e inclusiva às pessoas com TEA e seus acompanhantes. A adequação contará com luzes suavemente atenuadas ao longo de toda a exibição e áudio ajustado em volume mais baixo, criando um ambiente mais acolhedor e menos estimulante aos presentes. Os trailers comerciais antes do filme também serão excluídos desta vez, com o objetivo de evitar sobrecarga sensorial aos participantes.

Além de ser aberta ao público em geral, o shopping realiza uma parceria especial com a ONG AMA – Associação de Amigos do Autista – primeira associação beneficente e sem fins lucrativos do Brasil – convidando as crianças da ONG a participarem da sessão azul e, logo após, desfrutarem de um lanche especial.

Compromisso com a inclusão

Independentemente deste mês, a inclusão faz parte do dia a dia do Plaza Sul Shopping. No Espaço Cliente (Piso 1), fones abafadores de ruído, cordões de girassol e um kit sensorial para as crianças com TEA, composto por massinha de modelar, pop-it, entre outros itens, é oferecido gratuitamente, como empréstimo, para que as famílias possam vivenciar, com conforto, as experiências que encontram no shopping.

Os abafadores de ruído são ideais às pessoas com neurodivergência ou sensibilidade a ruídos, já que proporcionam um ambiente mais tranquilo. Já os cordões de girassol são reconhecidos como símbolos de identificação para pessoas com deficiências ocultas, permitindo uma vivência mais inclusiva.

O espaço também contará, em breve, com a cartilha “Inclusão: palavra que toca o coração”, material que ilustra uma história de inclusão passada em um shopping, evidenciando o quanto o acolhimento é essencial na busca pela igualdade.

Àqueles que chegam ao empreendimento de carro são impactados pela acessibilidade já no estacionamento. Pessoas com TEA, bem como seus familiares e/ou acompanhantes, têm acesso exclusivo à vaga especial, localizada no Piso G2. A iniciativa conta ainda com a valorização do trabalho do artista visual e grafiteiro Kauê Fidélis, vislumbrando ao equipamento um atendimento completo, pulsante em pluralidade e valorização das diversidades – no Brasil, não há nenhuma regulamentação vigente a respeito das vagas para pessoas com autismo.

Para Camila Ramm, gerente de Marketing do shopping, o objetivo do Plaza Sul é proporcionar momentos de lazer e entretenimento acessíveis a todas as pessoas, promovendo inclusão e conscientização sobre o autismo, mas especialmente conforto, tranquilidade e segurança. “Em todos os nossos eventos e serviços, durante todo o ano, este público conta com prioridade de atendimento. Isso é nossa responsabilidade com as pessoas portadoras de TEA e suas famílias, mas – principalmente – é nosso compromisso com todos os clientes”, diz a executiva.

SERVIÇO:

Abril Azul – Plaza Sul Shopping

02/04 às 14h

Sessão Azul de Cinema UCI. Participação de crianças da Associação de Amigos do Autista