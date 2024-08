Abrigo Amigo: chamados em pontos de ônibus crescem até 78% aos domingos

O projeto Abrigo Amigo, parceria do Governo de SP com a empresa de mídia digital Eletromidia, recebeu 1.587 chamadas solicitando companhia no primeiro ano de funcionamento. Só em 2024, foram 939 acionamentos. A iniciativa oferece apoio a mulheres e outras potenciais vítimas de violência em pontos de ônibus da capital paulista.

A demanda pelo serviço cresce até 78% aos domingos comparado aos demais dias da semana. A incidência mais significativa de chamados ocorre no intervalo entre 20h e 0h, momento em que as pessoas estão iniciando ou encerrando seus turnos de trabalho.

“O Abrigo Amigo é uma tecnologia, que atua de forma humanizada, que se torna um aliado no enfrentamento da violência contra a mulher. Uma solução criativa que permite que as mulheres que estão sozinhas no ponto de ônibus tenham uma companhia e mais segurança. Ele se junta a outras tantas políticas públicas do movimento São Paulo por Todas para ofertar uma rede de proteção, acolhimento e emancipação financeira para mulheres que sofrem de violência no estado de São Paulo”, destacou o governador Tarcísio de Freitas.

Neste Agosto Lilás, mês da campanha de conscientização pelo fim da violência contra as mulheres, o Governo de São Paulo reforça suas ações em prol da proteção do público feminino.

O projeto Abrigo Amigo se concentra no centro e foram mapeados a partir das regiões classificadas como mais sensíveis no período noturno, especialmente para o público feminino. O serviço também está disponível em pontos da Rua da Consolação e das avenidas Rangel Pestana e Nove de Julho.

Por meio de um painel digital, os solicitantes podem participar de uma videochamada com uma atendente do programa. Para isso, basta pressionar um botão presente na tela digital.

O Abrigo Amigo pode ser usado para situações de emergência. Nesse caso, a atendente pode acionar a polícia ou o socorro médico. Os pontos de ônibus beneficiados contam com câmera noturna, microfone, sensor de presença e conexão à internet. A passageira e a atendente conseguem conversar olhando uma para a outra. A atendente consegue visualizar o ponto de ônibus onde a passageira está e a movimentação ao redor dela.

Como funciona o Abrigo Amigo

Para iniciar a chamada, basta a pessoa pressionar um botão na tela do painel digital. O equipamento tem conexão direta com uma central de atendimento, com funcionamento das 20h às 5h.

Com o acionamento, a atendente consegue visualizar o ponto de ônibus onde a passageira está e a movimentação ao redor dela. As funcionárias são preparadas para acionar serviços de segurança pública e saúde durante situações de emergência.

O projeto Abrigo Amigo foi destaque no ano passado em Cannes com os prêmios Leão de Ouro na categoria Mídia e Leão de Bronze em Experiência de Marca. A iniciativa é da Eletromidia em parceria com o Governo de São Paulo.

São Paulo Por Todas

São Paulo Por Todas é um movimento promovido pelo Governo do Estado de São Paulo para ampliar a visibilidade das políticas públicas do estado para mulheres, bem como a rede de proteção, acolhimento e autonomia profissional e financeira exclusivamente disponíveis para elas.

Essas frentes estão nos pilares da gestão e incluem novas soluções lançadas neste mês. Um dos destaques é o auxílio-aluguel no valor de R$ 500 para vítimas de violência doméstica. Houve ainda ampliação do monitoramento por tornozeleiras para agressores; o lançamento do aplicativo SP Mulher Segura que conecta a polícia de forma direta e ágil caso o agressor se aproxime; e a criação de novas salas da Delegacia da Defesa da Mulher 24 horas.

O Governo ampliou linhas de crédito para elas e concluiu a entrega das Casas da Mulher Paulista, onde há apoio psicológico e capacitação profissional. Também para formar equipes, implementou o protocolo Não Se Cale para acolhimento imediato em caso de importunação em bares, restaurantes, casas de show e similares, formando equipes em curso gratuito, online e rápido.