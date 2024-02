Abre e fecha no feriado do Carnaval em Mauá

Em razão do feriado de Carnaval, a Prefeitura de Mauá estará fechada durante os pontos facultativos de segunda-feira (12/02), terça-feira (13/02) e na quarta-feira de Cinzas (14/02) até às 13h, quando retorna o expediente normal.

SSU — A Secretaria estará fechada durante o Carnaval, mas manterá equipes de plantão para serviços emergenciais.

Coleta de lixo — O serviço funcionará normalmente nos períodos da manhã, tarde e noite.

Varrição de ruas — O serviço funcionará normalmente durante todo o período.

Serviço funerário — O serviço funcionará normalmente durante todo o período.

Ecopontos — O serviço será interrompido na segunda-feira (12/02), terça-feira (13/02) e na quarta-feira de Cinzas (14/02) até às 13h, quando retorna o expediente normal.

CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) – Estará fechado durante os pontos facultativos da segunda-feira (12/02), terça-feira (13/02) e na quarta-feira de Cinzas (14/02) até às 13h, quando retorna o expediente normal.

Feiras Livres — Funcionam normalmente.

Restaurantes (Servidor, Popular e Popular Móvel) – Fecham durante os pontos facultativos de segunda-feira (12/02), terça-feira (13/02) e na quarta-feira de Cinzas (14/02). Na quinta-feira (15/02), retorna o expediente normal.

Café do Trabalhador — Estará fechado durante os pontos facultativos da segunda-feira (12/02), terça-feira (13/02) e na quarta-feira de Cinzas (14/02). Na quinta-feira (15/02), retorna o expediente normal.

Centro de Proteção Animal – Funcionará em esquema de plantão, para urgências e emergências na segunda (12/02) e na terça (13/02), das 8h às 17h. Antes de comparecer ao CPA entre em contato pelos telefones (11) 2312-9818 / (11) 4512-7489 para verificar a disponibilidade de atendimento. O endereço é rua Almirante Tamandaré, 191, Vila Bocaina.

Posto de Coleta de Sangue – Fecha somente na terça-feira (13/02). Abre normalmente no sábado (10/02), segunda (12/02) e quarta (14/02), das 8h às 12h30.

Hospital Nardini – A parte administrativa do Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini (Rua Regente Feijó, 166, Vila Bocaina) e o ambulatório estarão fechados durante os pontos facultativos da segunda-feira (12/02), terça-feira (13/02) e na quarta-feira de Cinzas (14/02) até às 13h, quando retorna o expediente normal. O pronto-socorro, emergência e demais áreas assistenciais funcionarão normalmente durante o feriado no atendimento de casos referenciados pelas UPAs e SAMU.

UBSs – As 23 Unidades Básicas de Saúde estarão fechadas durante os pontos facultativos da segunda-feira (12/02), terça-feira (13/02) e na quarta-feira de Cinzas (14/02) até às 13h, quando retorna o expediente normal.

UPAs – As quatro unidades da cidade (Magini, Zaíra, Vila Assis e Barão de Mauá) funcionam normalmente, 24h por dia, inclusive no feriado.

SAMU – Funcionamento normal

Parques – O Parque Guapituba estará aberto das 7h às 17h; o Parque Ecológico da Gruta de Santa Luzia funcionará das 6h às 18h; e o horário do Parque da Juventude é das 6h às 22h. No entanto, o Parque da Juventude receberá o CarnaParque, com atividades da folia carnavalesca promovidas pela União das Escolas de Samba de Mauá (Uesma) a partir da sexta-feira (09/02), das 18h às 22h; segue no sábado (10/02), das 10h às 22h; e encerra no domingo (11/02), das 10h às 21h.