Abre e fecha em São Caetano no Dia da Consciência Negra

Prefeitura – Não haverá expediente no dia 20/11 (quarta-feira). Retorno no dia 21/11, quinta-feira;

Hospital Municipal Maria Braido – Plantão 24 horas;

Hospital Infantil Márcia Braido – Pronto-Socorro faz plantão 24 horas;

Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin e UPA Julio Marcucci Sobrinho – Plantão 24 horas;

Odontologia – Plantão 24 horas para casos de emergência na UPA Julio Marcucci Sobrinho;

Farmácia de Alto Custo – Não haverá expediente no dia 20/11 (quarta-feira). Retorno no dia 21/11, quinta-feira;

Unidades Básicas de Saúde não funcionam na quarta-feira (20/11), e retornam ao atendimento na quinta-feira (21/11);

Super Centro de Saúde – nenhum serviço funciona na quarta-feira (20/11), e retornam ao atendimento na quinta-feira (21/11);

Disque Coronavírus – Retorno dos atendimentos na quinta-feira (21/11). Agendamento de exames pelo WhatsApp 4233-4002;

SOS Cidadão 156 (ambulância, PM, GCM, Defesa Civil e trânsito) – Plantão 24 horas pelo 0800 7000 156;

Atende Fácil Saúde – Somente a farmácia 24 horas funcionará normalmente;

Coleta de resíduo comum e coleta seletiva – coleta normal todos os dias;

Parques municipais – Todos os parques funcionam normalmente. Os parques Chico Mendes, Chiquinho, Província de Treviso, Guaiamu, e Bosque do Povo ficam abertos das 6h às 22h – os demais das 6h às 18h;

Atende Fácil – Não haverá expediente no dia 20/11 (quarta-feira). Retorno no dia 21/11, quinta-feira;

Cartórios eleitorais dentro do Atende Fácil – Não haverá expediente no dia 20/11 (quarta-feira). Retorno no dia 21/11, quinta-feira;

Cemitérios – funcionamento normal, das 7h às 17h;

Velório – funcionamento 24h.