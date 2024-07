Abre e fecha em Santo André no feriado da Revolução Constitucionalista

A Prefeitura de Santo André informa que, devido ao feriado da Revolução Constitucionalista, não haverá atendimento ao público no Paço Municipal nos dias 8 e 9 de julho, com retorno na quarta-feira (10).

Confira abaixo o funcionamento dos equipamentos públicos:

Saúde

– Unidades básicas (UBS, US, USF e Policlínica) estarão fechados na quinta e sexta-feira.

– As UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), PAs (Prontos Atendimentos) e hospitais funcionarão normalmente, em plantão 24 horas:

UPA Vila Luzita (Rua Calecute, 25 – tel.: 4451-5866)

Pronto Atendimento Paranapiacaba (Rua Rodrigues Alves, 29 – tel.: 4439-0030)

UPA Perimetral (Rua Agenor de Camargo, 129 – tel.: 4435-1400)

UPA Central (Praça IV Centenário, 8 – tel.: 4436-4313)

UPA Sacadura Cabral (Rua Lauro Muller, 354 – tel.: 4421-1244)

CHM (Centro Hospitalar Municipal) (Avenida João Ramalho, 326 – tel.: 4433-3611)

Hospital da Mulher (Rua América do Sul, 285 – tel.: 4478-5000)

Parques

Todos os parques funcionarão em horário normal:

Parque Antonio Fláquer (Ipiranguinha) – Rua Coronel Seabra, 210 – Vila Alzira. Das 6h às 22h.

Parque Antonio Pezzolo (Chácara Pignatari) – Avenida Utinga, 136 – Vila Metalúrgica. Das 6h às 22h.

Parque Prefeito Celso Daniel – Avenida Dom Pedro II, 940 – Bairro Jardim. Das 6h às 22h.

Parque Central – Rua José Bonifácio, s/nº – Vila Assunção. Das 6h às 20h.

Parque Cidade dos Meninos – Rua Batávia, s/nº – Parque Novo Oratório. Das 6h às 18h.

Parque da Juventude Ana Brandão – Rua Capitão Mario de Toledo, s/nº – Vila Humaitá. Das 6h às 18h.

Parque Escola – Rua Anacleto Popote, 46 – Valparaíso. Das 6h às 22h.

Parque Natural do Pedroso – Estrada do Pedroso, s/nº – Sítio dos Vianas. Das 8h às 17h.

Parque Natural Nascentes de Paranapiacaba – Rua Direita, 371 (Centro de Visitantes) – Parte Baixa. Das 9h às 16h, de terça a sexta-feira, e das 8h30 às 16h30, aos sábados, domingos e feriados.

Parque Norio Orimura – Rua Ilíria, s/nº – Capuava. Das 6h às 18h.

Parque Regional da Criança Palhaço Estremilique – Avenida Itamarati, 536 – Parque Jaçatuba. Das 6h às 20h.

Parque Ulisses Guimarães – Rua Tirana, s/nº – Vila Matarazzo. Das 6h às 18h.

Parque Natural do Pedroso – Estrada do Pedroso, altura do número 3.000 – Parque Miami. Das 7h às 17h.

Trânsito – O Departamento de Engenharia de Tráfego manterá agentes de plantão com atendimento pelo número 0800 7703194.

Segurança – A Guarda Civil Municipal atenderá normalmente pelo tel.: 153.

Serviço Funerário – Funcionará normalmente pelo tel.: 4433-3544.

Semasa

Resíduos sólidos

Segunda-feira – 8/7

*Coleta porta a porta, remoção de animais mortos e coleta de resíduos de saúde: normal

Terça-feira – 9/7

– Remoção de animais mortos: das 11h às 15h

– Coleta de resíduos de saúde: das 7h às 10h

Estações de Coleta

– A única Estação de Coleta que não funciona aos feriados é a de Paranapiacaba. Os endereços e horários de funcionamento de todos os ecopontos estão disponíveis em www.semasa.sp.gov.br.

Parque do Pedroso

– O Parque Natural Municipal do Pedroso abre normalmente todos os dias, das 7h às 17h.

Atendimento e expediente

Não há atendimento presencial, telefônico e de WhatsApp aos usuários nos dias 8 e 9/7. O atendimento será retomado em 10/7 (quarta-feira), mediante agendamento prévio.

Neste período, as ordens de serviços devem ser abertas pelo site do Semasa.

Não há expediente na autarquia, conforme portaria municipal. Os serviços essenciais são mantidos em escala de plantão.