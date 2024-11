Abre e fecha em Diadema no feriado da Proclamação da República

Na próxima sexta-feira (15/11), é comemorada a Proclamação da República, feriado nacional e, por isso, não haverá expediente nas unidades administrativas municipais de acordo com o Decreto nº 8.354, de 12 de dezembro de 2023, e os serviços da Prefeitura funcionam em regime de plantão entre os dias 15 e 17 de novembro.

Apenas serviços municipais essenciais, que funcionam 24h, de urgência e emergência atenderão no feriado prolongado. Confira abaixo como vão funcionar os serviços municipais.

Saúde

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) e os serviços especializados do Quarteirão da Saúde estarão fechados na sexta-feira (15), no sábado (16) e no domingo (17), retornando na segunda-feira (18). Nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), a equipe de enfermagem estará de plantão para atendimento dos internos. Funcionarão também os serviços de urgência e emergência.

Hospital Municipal Diadema. Avenida Piraporinha, 1.682 – Piraporinha – Tel.: 4061-7000;­­­

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Centro. Rua Tiradentes, 100 (ao lado do Quarteirão da Saúde) – Centro – Tel.: 4043-8000. Funcionamento da Farmácia UPA Centro: de segunda a segunda, das 7h às 22h;

Pronto Atendimento – Eldorado. Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 288 – Eldorado – Tel.: 4043-6701. Funcionamento da Farmácia PA Eldorado: sábados, domingos e feriados, das 7h às 19h. De segunda a sexta, os munícipes podem retirar os itens na farmácia da UBS.

Pronto Atendimento – Paineiras. Rua Javari, 635 – Jardim Paineiras – Tel.: 4091 8899. Funcionamento da Farmácia PA Paineiras: sábados, domingos e feriados, das 7h às 19h. De segunda a sexta, os munícipes podem retirar os itens na farmácia da UBS;

SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Solicitação de ambulâncias: ligue 192.

Segurança

Não haverá alteração nos seguintes serviços:

GCM – Guarda Civil Municipal. Tel.: 153, 4043-6330 ou 0800-7705-559;

Defesa Civil. Em situações de emergência, Ligar 193 (Corpo Bombeiros), ou então GCM (153; 0800-7705-559; 4043-6330); para vistorias/informações: tel. 4072-9239 ou e-mail [email protected];

Disque-Fecha Bar/ Diadema Legal/ Operação Integrada de Fiscalização (denunciar bares abertos após 23h e abusos contra o sossego público): ligar GCM 153, 4043-6330 ou 0800-7705-559.

Funerária e Cemitério

Funerária Municipal (24 horas). Alameda da Saudade, 427 – Centro. Tel.: 4056-1045;

Cemitério Municipal. Alameda da Saudade, 427 – Centro. Tel. 4048-1826 – sepultamentos e informações: das 7h às 17h;

IML/SVO – Serviço de Verificação de Óbito (24 horas). Alameda da Saudade, 103 – Centro. Informações tel.: 4057-1570;

IML/Perícias (Exame de Corpo de Delito e outros). Avenida Sete de Setembro, 630 – Centro. (Horário de Exames: 4ª e 5ª feira, das 10h às 12h). Atendimento ao público e informações: 4071-3932 (4ª e 5ª feira, das 9h às 13h).

Feiras livres

As feiras livres vão atender normalmente na sexta-feira (15), no sábado (16) e domingo (17) e não funcionam na segunda-feira (18).

Restaurantes Populares

Os três restaurantes populares de Diadema, unidades Serraria e Campanário e Jardim Marilene não funcionam aos finais de semana e feriados, assim, estarão fechados entre 15 e 17 de novembro.

Limpeza Urbana

Os serviços de coleta de resíduos, varrição de rua e limpeza de feira-livre permanecem normais em todo o período.

Poupatempo e Central de Atendimento Diadema

O Poupatempo e a Central de Atendimento estarão fechados na sexta-feira (15) e funcionarão no sábado (16), por agendamento. Os serviços não abrem aos domingos. Mais informações pelo site www.poupatempo.sp.gov.br ou pelo aplicativo SP Serviços, disponível para android e IOS.

O atendimento presencial é feito apenas com agendamento prévio, que deve ser solicitado de maneira totalmente gratuita, sem nenhum custo, pelos canais oficiais do programa.

Esporte e Lazer

Parque do Paço. Funciona de segunda a sábado, das 6h às 22h, e domingos e feriados, das 6h às 20h. Com uma área de 33.500 m², oferece pista para caminhadas, quadras esportivas, academia a céu aberto, lago, áreas de lazer para as crianças e pet park. O acesso ao estacionamento deve ser feito pela Avenida Antônio Piranga, 1.380;

Parque Vereador Antônio de Lucca Filho (Parque Takebe). Abre todos os dias, das 7h às 20h. Oferece Pet Park, playground, quadra esportiva, pista de caminhadas e lago. Com uma área de 10.231 m², o parque está localizado à Rua Yokohama, s/nº, no Jardim Takebe;

Parque Ecológico Fernando Vítor de Araújo Alves. Abre todos os dias, das 5h às 20h. Oferece pista de caminhada, quadra de areia e playground. Está localizado à Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 145, Eldorado;

Parque Pousada dos Jesuítas. Funciona das 7h às 18h. Com 27.500 m² de área, oferece lago e arquibancada em mosaico português, playground infantil e sanitários com acessibilidade para pessoas com deficiência, nova rede de iluminação pública, trilhas e escadarias recuperadas, ponte de madeira sobre o espelho d’água e fonte ativada por bomba hidráulica, além de concha acústica para atividades culturais. Rua Professora Vitalina Caiaffa Esquivel, s/nº – Centro;

Parque Saned. Abre todos os dias das 6h às 20h. Oferece playground, pista para caminhada, área coberta para atividades, quiosques. Localizado à Rua Santa Cruz, s/nº, Jardim Canhema;

Parque Regional Oeste. Abre todos os dias, das 6h às 22h. Tem pista de caminhada, playground e academia ao ar livre. Rua Érico Veríssimo, 311, Parque Real (em frente ao Conjunto Habitacional Sanko).

Projeto Rua da Gente – Circuito entre Parques. Projeto acontece aos domingos e feriados. O trecho da avenida Antônio Piranga que liga o Parque Pousada dos Jesuítas ao Parque do Paço será fechado para carros e aberto para uso exclusivo de pedestres.