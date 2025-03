Abrasel facilita participação de empresários na NRA Show 2025

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) está com inscrições abertas para que empreendedores e profissionais do setor de alimentação fora do lar participem da NRA Show 2025, considerada uma das maiores feiras do segmento no mundo. O evento ocorrerá entre 17 e 20 de maio, no McCormick Place, em Chicago (EUA), e reunirá expositores globais para apresentar inovações em alimentos, bebidas, equipamentos e tecnologias, além de oportunidades estratégicas de networking.

A NRA Show é um dos principais eventos internacionais do setor, oferecendo exposições diversificadas onde são apresentados lançamentos e tendências para bares e restaurantes. Além disso, a feira representa uma oportunidade para conferir as últimas tendências globais, fechar negócios, conhecer fornecedores internacionais e inspirar-se em cases de sucesso.

Para Rosane Oliveira, presidente do Conselho de Administração da Abrasel, “Participar da NRA é uma oportunidade para empresários brasileiros se atualizarem com as inovações globais e ampliarem suas redes de contato. Com o apoio da Abrasel estamos abrindo caminho para que o setor de alimentação fora do lar no Brasil se fortaleça e alcance novos patamares”, afirma.

Apoio da Abrasel para a NRA Show 2025

A Abrasel preparou um pacote completo para garantir uma experiência enriquecedora para os participantes:

Benefícios gratuitos:

Isenção na inscrição: economia de US$ 135 no valor da credencial.

Eventos exclusivos:

Coquetel de abertura: 17 de maio, às 17h, no McCormick Place (Vista Ballroom – S406).

Happy Hour Musical Abrasel-Afrac

19 de maio, às 19h, no Howl at the Moon, famoso bar musical de Chicago.

Apoio consular: auxílio detalhado para obtenção ou renovação de visto, incluindo carta-convite da NRA e indicação de serviços especializados.

Pacote turístico com condições especiais (parceria com a agência LinkEos):

4 noites de hospedagem em hotel de alto padrão (taxas inclusas).

Seguro-viagem com cobertura de US$ 40 mil.

Transfer aeroporto/hotel/aeroporto e transporte diário para o evento.

Valores:

Apto single: US$ 1.797

Apto duplo: US$ 999 (parcelamento em até 10x sem juros nos cartões Visa/Mastercard).

Voos: opções a partir de US$ 1.055 (não inclusos no pacote).

Pacote técnico – parceria com a Gouvea Foodservice

Para otimizar a sua experiência com a NRA Show e ampliar as oportunidades de network, absorção de conhecimento, vivência e inspiração para o seu negócio, a Abrasel sugere visitas técnicas organizado pelo nosso parceiro Gouvêa Foodservice.

Como participar:

As vagas são limitadas. Interessados devem se inscrever através do link exclusivo:

https://abrasel.co/NRA2025

Serviço

NRA Show 2025

Data: 17 a 20 de maio de 2025

Local: McCormick Place, Chicago (EUA)

Inscrições e informações:https://abrasel.co/NRA2025