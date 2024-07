Abradee alerta sobre o risco da soltura de balões próximo à rede elétrica

Nos meses de junho e julho, a prática de soltar balões, especialmente durante festividades juninas, aumenta em várias regiões do Brasil. No entanto, essa atividade, além de configurar crime ambiental, representa um sério risco para as pessoas e para a rede elétrica – não apenas em relação à fiação, mas também aos equipamentos nas subestações –, podendo causar apagões e incêndios.

De acordo com levantamento do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), a capital do Rio de Janeiro foi a região que registou mais solturas de balões em 2024, com 64 ocorrências entre janeiro e junho. O número é três vezes maior que o do segundo colocado, a cidade de Curitiba. Na análise estadual, o Rio de Janeiro ficou na segunda posição com 72 registros no período, perdendo para o estado de São Paulo, com 87. Em terceiro lugar ficou o Paraná, com 19 casos.

A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) reforça o alerta, “os balões, quando entram em contato com a rede elétrica, podem causar curtos-circuitos e interrupções no fornecimento de energia. Os fios e cabos de alta tensão são particularmente vulneráveis a esses objetos, que podem resultar em desligamentos emergenciais, afetando milhares de residências, comércios e serviços essenciais, e, mais gravemente, em acidentes fatais”, chama atenção Marcos Madureira, presidente da Abradee.

Para ajudar a conscientizar sobre esses riscos e promover a segurança, a Abradee e suas 39 distribuidoras de energia associadas lançam, em 2024, a 18ª Campanha Nacional de Segurança para a Prevenção de Acidentes com a Rede Elétrica. Sob o slogan “Luz, prevenção, ação! Juntos pela nossa segurança com a rede elétrica”, a campanha busca reforçar a importância de comportamentos seguros em relação à eletricidade.

No último ano, o segmento observou uma redução do número de mortes (250 em 2023 x 270 em 2022) relacionadas ao contato com a rede elétrica. Contudo, houve um aumento de 26 casos no número total de acidentes, chegando a 782, que englobam além dos incidentes fatais, as lesões graves e leves. A campanha inclui uma série de iniciativas educativas, como materiais informativos, um site exclusivo e ações nas mídias sociais com influenciadores digitais, visando alcançar um público amplo, desde profissionais do setor elétrico até a população em geral.

A conscientização é fundamental para evitar tragédias. “Queremos alcançar um número ainda maior de pessoas e garantir que a mensagem de segurança chegue a todos os cantos do país. Além desta campanha, há também as iniciativas regionais e contínuas das distribuidoras de energia ao logo do ano. Pedimos a todos que ajudem a disseminar as dicas de prevenção acessando o site da campanha e a cartilha. Durante as festas juninas, vamos celebrar com responsabilidade e segurança.”, destaca o presidente da Abradee, Marcos Madureira.

DICAS PARA EVITAR ACIDENTES NO SEU ARRAIÁ: