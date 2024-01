Abracadabra: O circo musical do Tirullipa chega ao Shopping Aricanduva

O Shopping Aricanduva, o maior centro de compras da América Latina, tem o prazer de apresentar mais uma atração imperdível, o Circo do Tirullipa. “Abracadabra, um circo Musical”, que une tecnologia e interação, convidando o público a visitar uma outra dimensão. Tudo isso acompanhado de uma orquestra, com um time de cantores, que juntos fazem a trilha sonora de todo show ao vivo, promovendo uma experiência única de nível Broadway ao mercado circense brasileiro. Os ingressos podem ser adquiridos no site uhuu.com. O espetáculo tem classificação livre e duração de 120 minutos.

O espetáculo além de lindo e interativo, conta com a presença de malabaristas, palhaços, acrobatas, bailarinos, músicos e outros artistas que compõem a trupe de um espetáculo inigualável, também traz uma experiência única de cores, música e muita emoção, homenageando as crianças de todas as gerações.

O picadeiro próximo à plateia permite muito mais interatividade com o público, pois conta com uma tecnologia audiovisual de última geração que inclui um mega telão de led de 100m², dez toneladas de cenários que são iluminados por mais de 250 refletores de luzes interativas e um elenco com mais de 50 artistas no palco.

Só o circo torna o impossível, possível e o irreal totalmente materializado aos olhos. Venha conferir de perto essa mágica sensação.

Serviço:

“Abracadabra, Circo do Tirú” – Shopping Aricanduva

Endereço: Av. Aricanduva, 5555 – Vila Matilde, São Paulo/SP.

Data: A partir de 19 de janeiro.

Sessões: sexta-feira às 20h30, sábados e feriados 17h30 e 20h30, domingos 15h00 às 17h30.

Estacionamento gratuito.

Valores:

Bronze – R$ 50,00 (meia entrada) e R$ 100,00 (inteira)

Prata – R$ 110,00 (meia entrada) e R$ 220,00 (inteira)

Ouro – R$ 140,00 (meia entrada) e R$ 280,00 (inteira)

Diamante – R$ 200,00 (meia entrada) e R$ 400,00 (inteira)

Classificação: livre

Duração: 120 minutos

Acessibilidade: sim

Canal de Vendas oficial: uhuu.com – com taxa de serviço

Bilheteria física: sem taxa