Abracadabra – Circo Musical encanta público de todas as idades

Dois artistas com uma origem em comum, e de gerações distintas, se unem para resgatar a pureza da criança que existe dentro de cada um de nós, proporcionando um mergulho na beleza do riso e no poder mágico das palavras. Tirullipa e Dedé Santana apresentam “Abracadabra – Circo Musical”, em curta temporada no Anhembi (São Paulo/SP). O novo show, idealizado por Frederico Reder, coloca lado a lado um dos maiores palhaços da nova geração (com mais de 31 milhões de seguidores no Instagram), Tirullipa, e um dos maiores nomes do humor e da palhaçaria de todos os tempos, Dedé Santana. O espetáculo apresenta uma novidade e contará com a participação especial do ícone da ginástica artística, Diego Hypolito. O atleta, e agora artista, contribuirá com irreverência e promete entreter o público com números de canto, dança, atuação e acrobacia nesta superprodução de nível Broadway, “Abracadabra – Circo Musical”, une o lúdico ambiente circense a uma experiência inesquecível com tecnologia, grandiosidade e interação, levando o público de todas as idades a um sonho mágico.

“O circo é a arte da superação humana. Só ele faz o impossível tornar-se possível. É a única manifestação cultural onde a língua não interfere, porque aqui se fala com a alma.”, relata Frederico Reder, que através da produção, procura homenagear ‘as crianças’ de todas as gerações, das que brincam em 2024 até aquelas que moram no coração dos adultos. “Em muitas línguas, a expressão Abracadabra, quer dizer ‘o poder da palavra’. Ou seja: o que se fala acontece”, completa, Reder.

O circo tem sido um espaço onde a imaginação floresce e os corações se enchem de alegria desde as civilizações antigas, quando egípcios, gregos e romanos realizavam performances de acrobacias, malabarismo e comédia em festivais e celebrações. No Brasil, o circo se tornou um importante local de criação e difusão de diversas categorias de arte e manifestações culturais. Era, muitas vezes, palco principal para muitos artistas, inclusive, que migraram para a TV e rádio. Este é o caso de Dedé Santana, que teve seu nome eternizado no programa Os Trapalhões. O artista levou todo o seu conhecimento, adquirido sob a tenda, e o adaptou para a TV.

Hoje em dia, todos os meios de comunicação se relacionam muito bem, e prova disso é o mega espetáculo “Abracadabra – Circo Musical”, que une:

Dedé, como emblemático ícone da TV, que, com quase 90 anos, segue firme em seu propósito de vida, encantando o público e despertando o riso sempre com muita energia;

Tirullipa, como representante da nova geração e palhaço mais seguido no mundo, levando a arte milenar do circo para a vida e o coração dos jovens;

Diego Hypolito, o campeão mundial que abraça o desafio de retornar ao picadeiro e atuar também como artista;

Por estas razões, “Abracadabra – Circo Musical” se torna um passeio imperdível. Celebrando a tradição ao mesmo tempo em que a reinventa, o espetáculo traz ao picadeiro números clássicos como malabares apresentados por Danny Pink, artista brasileira que viajou o mundo como malabarista; um show chileno de bicicletas que vão de uma até cinco rodas com o duo Mimito e Skarlet; os também chilenos da Família Ugalde, que performam o número do Pêndulo; e equilibristas equatorianos da Família Palma Díaz, que ultrapassam limites humanos. O espetáculo conta ainda com truques de mágica e ilusionismo, palhaços, acrobatas, números aéreos, de dança, força capilar, o imperdível Globo da Vida (com 6 motos correndo dentro de um globo metálico); reproduções de animais em tamanhos reais comandadas por atores; além de paródias de Tirullipa e Dedé sobre suas vidas e conexão com o circo, e a participação especial de Diego Hypólito.

Artistas de diferentes nacionalidades, costuram tudo com uma orquestra composta por nove músicos e um corpo de balé grandioso, conduzidos pelas vozes impressionantes dos irmãos Braunna, vencedores do Canta Comigo e backing vocals de Ivete Sangalo, que embalam e inspiram o público a voltar a sonhar.

Para tornar a experiência ainda mais envolvente, “Abracadabra – Circo Musical” traz um picadeiro mais próximo da plateia – o que permite uma maior sensação de imersão do público com o espetáculo, que é praticamente colocado no centro da cena.

E para deixá-la completa, leva ao espaço elementos que compõem a nostalgia circense, brinquedos como roda gigante, barca pirata, carrossel, além de uma praça de alimentação com comida típica do circo – entre eles pipoca doce e salgada, cachorro-quente, maçã do amor, morango com chocolate, batata frita, mini-salgados, pastel, algodão doce, churros, pizza, hambúrguer e picolé. Tudo isso para promover uma viagem sensorial inesquecível que só a magia do circo é capaz de proporcionar.

“A melhor parte de estar aqui é poder reencontrar o meu público e voltar para casa, para o circo, onde eu nasci. E agora, quero convidar todo mundo para vivenciar comigo a melhor experiência de suas vidas: voltar a ser criança. Então, se tudo que a gente fala acontece, vou querer ouvir o público todo repetindo comigo no show: ‘eu vou voltar a ser criança agora’”, comenta Dedé Santana, o eterno trapalhão.

Com mais de 60 artistas e 100 profissionais envolvidos diretamente na produção, “Abracadabra Circo – Musical” traz comédia e diversão, mas também uma profunda reverência pela arte circense e sua capacidade de nos fazer sonhar, homenageando a rica história do circo no Brasil e proporcionando que voltemos a ser crianças novamente. Os ingressos custam a partir de R$50 e já podem ser adquiridos pelo site da Uhuu.com.

SOBRE DEDÉ SANTANA

Dedé Santana, nascido em Niterói em 29 de abril de 1936, é um icônico ator, humorista, apresentador e cineasta brasileiro. Sua parceria com Renato Aragão gerou o grupo Os Trapalhões, marcando época na TV. Originário de família circense, iniciou nos palcos como palhaço e acrobata, depois se destacou na TV Tupi ao lado de Dino Santana na dupla Maloca e Bonitão. Com Aragão, formou a dupla Didi & Dedé, atuando em filmes e programas humorísticos. Os Trapalhões tornaram-se um sucesso na Rede Globo, mantendo-se como uma das maiores audiências por décadas. Após participações em programas diversos, Dedé retornou à Globo e aos palcos, consolidando-se como referência no humor brasileiro.

SOBRE TIRULLIPA

Nascido em Fortaleza, Everson de Brito Silva, conhecido como Tirullipa ou simplesmente Tirú, atraiu holofotes ainda na infância. Filho do grande humorista cearense Tiririca, com apenas 10 anos de idade já mostrava que havia herdado a veia cômica do pai, nesta época, imitando-o com o personagem “Tiririca Júnior”. Sucesso em espetáculos no circo da família e programas de auditório, cresceu se destacando por onde passava. Com talento de sobra para fazer rir, Tirullipa consegue, sem muito esforço, arrancar gargalhadas daqueles que cruzam seu caminho, inclusive de seus mais de 35 milhões de seguidores nas redes sociais.

SOBRE DIEGO HYPOLITO

Diego Hypólito ingressou na seleção brasileira aos 10 anos. Destacou-se mundialmente ao conquistar o título de campeão mundial de solo em 2005 e 2007, firmando-se como um dos melhores ginastas na modalidade. Além dos títulos mundiais, acumulou medalhas em Copas do Mundo e Jogos Pan-Americanos, incluindo ouros, pratas e bronzes. Sua trajetória olímpica começou nos Jogos de Atenas em 2004, mas foi nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016 que alcançou seu maior feito: a medalha de prata no solo. Reconhecido por sua dedicação e resiliência, sua carreira é marcada pela superação e persistência. Diego Hypólito é admirado não só por suas habilidades técnicas, mas também por sua paixão pelo esporte e exemplo positivo.

SOBRE FREDERICO REDER

Criador do subgênero DOC.MUSICAL, realizou “60 – Década de Arromba”, com Wanderléa, “70 – Década do Divino Maravilhoso” com Baby do Brasil e As Frenéticas, “80 – Década do Vale Tudo”, com Sandra Sá, “Elas Brilham – Vozes que Iluminam e Transformam o Mundo”, entre outras obras. Apaixonado pelas artes e com um talento empreendedor, o empresário Frederico Reder, sócio-fundador da produtora Brain+, é também construtor de teatros e gestor de várias arenas, entre elas: Teatro Claro Rio, Teatro Claro Mais São Paulo, Teatro Bangu Shopping (RJ) e o Theatro Via Sul (Fortaleza), tornando-se referência no cenário cultural. Foi chamado e considerado um “operário do teatro”, pelo eterno Jô Soares. Com uma personalidade inquieta e intensa, já teve experiências diversas como produtor, diretor, cenógrafo, figurinista e ator. Sua experiência e desejo de inspirar novos empreendedores e iniciativas culturais o levaram a participar como jurado em diversos festivais de circo pelo mundo – Argentina, Chile, Itália, além de sua contribuição como jurado no Carnaval no Rio de Janeiro. Recentemente entrou para o time de jurados do Festival Internacional de Circo de Girona, na Espanha. Além disso, seu trabalho tem sido reconhecido pelo público e pela classe artística com indicações e prêmios importantes, sendo uma das grandes referências do entretenimento no Brasil.

Redes sociais:

@abracadabracircomusical

circolovers

Serviço

“Abracadabra – Circo Musical” – Um Espetáculo de Frederico Reder

Local: Anhembi – Avenida Olavo Fontoura, 1950

Sessões:

Quinta-feira – 20h30

Sexta-feira – 20h30

Sábados – 17h30 e 20h30

Domingos e feriados – 15h00 e 18h00

Valores:

Bronze – R$50,00 (meia-entrada) e R$100,00 (inteira)

Prata – R$110,00 (meia-entrada) e R$220,00 (inteira)

Ouro – R$140,00 (meia-entrada) e R$280,00 (inteira)

Diamante – R$200,00 (meia-entrada) e R$400,00 (inteira)

Classificação: Livre. Menores de 18 anos acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Crianças de colo de até 1 ano e 11 meses de idade não pagam ingressos.

Duração: 120 minutos

Acessibilidade: Sim

Canal de vendas oficial: Aqui. – com taxa de serviço

Estacionamento: Terceirizado no local

Obs.: O elenco e os números podem sofrer alterações sem aviso prévio.