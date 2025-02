Abono Salarial PIS/Pasep: entenda os critérios e formas de recebimento em 2025

O Abono Salarial PIS/Pasep representa um importante suporte financeiro para os trabalhadores formais no Brasil, sendo uma ferramenta vital para garantir um auxílio adicional a esses profissionais. A cada ano, o governo brasileiro estabelece critérios específicos para a concessão desse benefício, que é dividido entre duas modalidades: o Programa de Integração Social (PIS), que atende funcionários do setor privado, e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), voltado para servidores públicos.

Os pagamentos referentes ao abono salarial são baseados nos meses trabalhados no ano de referência, com as quantias a serem liberadas em 2025 correspondendo ao período de trabalho realizado em 2023. Para ter direito ao benefício, é imprescindível que o trabalhador atenda a certos requisitos, como ter um mínimo de 30 dias de serviço formal em 2023 e uma média salarial mensal que não ultrapasse dois salários mínimos durante o ano-base.

Adicionalmente, os trabalhadores devem estar cadastrados no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e suas informações devem ser corretamente reportadas pelo empregador por meio da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou do sistema eSocial dentro dos prazos estabelecidos. Esses critérios são fundamentais para a elegibilidade ao abono salarial.

O cálculo do valor do abono é proporcional ao número de meses trabalhados no ano-base. Em 2025, considerando que o salário mínimo será de R$ 1.518, um trabalhador que atuou por seis meses receberá R$ 759, resultante da divisão do salário mínimo por 12 e multiplicação pelo número total de meses trabalhados.

Os beneficiários têm até o dia 29 de dezembro de 2025 para realizar o saque dos valores. Portanto, é essencial que verifiquem sua elegibilidade e realizem a retirada dentro do prazo estipulado.

A forma de recebimento do abono varia conforme o programa ao qual o trabalhador está vinculado. Para aqueles inscritos no PIS, gerido pela Caixa Econômica Federal, os valores podem ser creditados diretamente em contas da instituição ou acessados através do aplicativo Caixa Tem. Também é possível realizar saques nas agências bancárias, lotéricas ou em terminais de autoatendimento. No caso do Pasep, administrado pelo Banco do Brasil, os beneficiários têm opções como crédito em conta, pagamentos via Pix ou TED e saques presenciais.

Para verificar a disponibilidade do abono salarial, os trabalhadores podem consultar as informações nos canais oficiais da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil. Esses canais oferecem detalhes sobre o calendário de pagamentos e orientações sobre como acessar o benefício. É crucial que os trabalhadores se mantenham informados sobre essas informações para assegurar o recebimento do abono salarial em 2025.