Abono Salarial PIS-Pasep 2025: Pagamentos liberados para nascidos em fevereiro

O pagamento do abono salarial PIS-Pasep referente ao ano-base 2023 entra em sua segunda fase nesta segunda-feira, 17 de fevereiro, com a liberação dos benefícios para trabalhadores e servidores que nasceram no mês de fevereiro e que atendem aos critérios estabelecidos pelo programa.

Os valores disponíveis para saque permanecerão acessíveis até o dia 29 de dezembro de 2025, encerrando assim o calendário de pagamentos para este ano. Os interessados podem conferir as datas específicas e demais informações na sequência deste artigo.

O abono salarial, que pode chegar ao montante de um salário mínimo, é um benefício anual destinado aos trabalhadores da iniciativa privada (PIS) e aos servidores públicos (Pasep) que satisfazem os requisitos determinados pelo governo. Em geral, têm direito ao abono aqueles que exerceram atividade laboral durante pelo menos 30 dias no ano-base e cuja renda mensal não ultrapassou dois salários mínimos.

Os beneficiários podem verificar detalhes como o banco responsável pelo pagamento, as datas e os valores, incluindo informações sobre anos anteriores, por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou no portal gov.br. A consulta é simples e pode ser realizada seguindo as instruções que serão apresentadas a seguir.

Assim como ocorreu em 2024, o calendário de pagamentos para 2025 foi unificado. Tanto os trabalhadores da iniciativa privada quanto os servidores públicos receberão o benefício conforme o mês de nascimento de cada um. Para este ano, estima-se que cerca de R$ 30,7 bilhões serão disponibilizados para atender aproximadamente 25,8 milhões de trabalhadores, conforme dados do Ministério do Trabalho.

Na fase anterior, já foram realizados os pagamentos referentes aos nascidos em janeiro. A seguir está o calendário completo dos pagamentos do abono salarial PIS-Pasep 2025:

Nascido em Recebem a partir de Janeiro 17 de fevereiro Fevereiro 17 de março Março 15 de abril Abril 15 de abril Maio 15 de de maio Junho 15 de de maio Julho 16 de junho Agosto 16 de junho Setembro 15 de julho Outubro 15 de julho Novembro 15 de agosto Dezembro 15 de agosto

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego

A consulta ao abono salarial PIS-Pasep para 2025 já está disponível. Para facilitar a compreensão, segue um guia prático sobre como proceder:

Dúvidas Frequentes sobre o Abono Salarial PIS-Pasep 2025

1. Como realizar a consulta?

A consulta pode ser feita através do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital com os seguintes passos:

Acerte-se que o aplicativo está atualizado; Acesse usando seu CPF e a senha do portal gov.br; Clique em “Benefícios” e depois em “Abono Salarial”. Na tela seguinte, será exibido se você está habilitado a receber o benefício.

Trabalhadores do setor privado também têm à disposição os aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem para verificar a situação do benefício.

2. Quem tem direito ao abono salarial?

A elegibilidade para o abono salarial exige que os trabalhadores cumpram os seguintes requisitos:

Estar registrado no programa PIS/Pasep ou no CNIS há pelo menos cinco anos;

Têm que ter trabalhado para empregadores que contribuem para o PIS ou Pasep;

A remuneração mensal durante o período trabalhado não pode ultrapassar dois salários mínimos;

Ter exercido atividade remunerada por pelo menos 30 dias no ano-base (2023);

Todas as informações devem estar corretamente informadas na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou no eSocial.

3. Quem não tem direito ao abono salarial?

Empregados domésticos;

Trabalhadores rurais contratados por pessoas físicas;

Trabalhadores urbanos contratados por pessoas físicas;

Pessoas empregadas por pessoas físicas equiparadas a jurídicas.

4. Qual é o valor do abono?

A quantia do abono salarial varia conforme o tempo trabalhado durante o ano-base em questão. O cálculo é feito dividindo-se o salário mínimo atual por 12 e multiplicando pela quantidade de meses trabalhados. Assim, quem trabalhou todos os meses do ano-base recebe um salário mínimo integral, enquanto outros valores variam entre R$ 126,50 a R$ 1.518,00.