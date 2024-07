Abner Teixeira perde para equatoriano e é eliminado do boxe nas Olimpíadas

Abner Teixeira estreou em Paris nesta segunda-feira (29), em luta de boxe contra o equatoriano Gerlon Congo, e foi derrotado. Com o resultado, o brasileiro está eliminado da disputa da categoria acima de 92 kg e, diferentemente do desempenho alcançado em Tóquio, deixará as Olimpíadas sem conquistar medalha.

Os juízes de Argentina, Azerbaijão e Coreia do Sul deram resultado favorável ao equatoriano, enquanto árbitros de Marrocos e Indonésia avaliaram que o brasileiro foi superior.

Começo melhor para o equatoriano. Abner Teixeira fechou o assalto comandando o ritmo da luta, mas foi Congo quem acertou golpes mais certeiros nos primeiros três minutos. Quatro juízes deram vitória por 10 a 9 para o equatoriano.

Abner precisou passar por atendimento no segundo assalto. O brasileiro sofreu corte na cabeça, porém rapidamente retornou à luta. Apesar da lesão, o atleta se recuperou no embate e ligeiramente superior ao adversário na parcial, impondo-se fisicamente.

Triunfo no terceiro round não bastou. Abner baixou a guarda e lutou com mais agressividade. O desempenho foi suficiente para três juízes darem-lhe vantagem de 10 a 9. Entretanto, apenas dois juízes entenderam que ele ganhou tanto o segundo quanto o terceiro assalto.

Gerlon Congo já conhece seu adversário nas quartas de final. Ele enfrentará Djamili-Dini Aboudou Moindze, pugilista francês. A luta está marcada para a próxima sexta-feira (2), às 17h08 (de Brasília).

O brasileiro disputa categoria diferente em relação a Tóquio. Três anos atrás, Abner subiu ao pódio no peso-pesado, até 92 kg. Desde então, fez transição para a categoria acima de 92 kg, e tem como resultados significativos o ouro nos Jogos Sul-Americanos de 2022 e a prata no Pan de Santiago.