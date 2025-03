ABL abre inscrições para vaga que era de Cacá Diegues

A Academia Brasileira de Letras (ABL) anunciou, nesta quinta-feira, 13, a abertura do processo de inscrição para a cadeira número 7 da instituição, anteriormente ocupada pelo renomado cineasta Cacá Diegues. O falecimento de Diegues, ocorrido no início de fevereiro aos 84 anos, deixa um legado significativo na história do cinema brasileiro e abre espaço para novos talentos na ABL.

Os interessados em concorrer à vaga têm até o dia 27 de março para se inscreverem, um prazo de 15 dias a contar da data da abertura das inscrições. As candidaturas devem ser formalizadas por meio de uma carta endereçada à ABL. Após esse período, os candidatos disporão de 30 dias adicionais para realizar suas campanhas eleitorais, promovendo suas ideias e visões para a cadeira.

A eleição para selecionar o novo membro da ABL está agendada para o dia 30 de abril, marcando assim um momento importante na continuidade das tradições e contribuições culturais da Academia.