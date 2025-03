ABIRPP defende normatização das empresas de vacina contra o roubo de caminhões no Brasil

A Associação Brasileira de Rastreabilidade de Partes e Peças de Máquinas, Veículos e Equipamentos, criada em 2018, passou a cobrar a normatização das empresas que prestam o serviço da vacina contra o roubo de caminhões no Brasil. A iniciativa visa garantir maior segurança ao consumidor, donos de frotas, transportadoras, seguradoras e caminhoneiros, que frequentemente são alvos de organizações criminosas. Sinval Pereira, Presidente da ABIRPP e Perito em Identificação Veicular, alerta que há no mercado uma grande variedade de profissionais não capacitados para identificar os diferentes tipos de materiais que compõe um caminhão realizando a vacina, o que reforça a necessidade de uma normatização.

“É crucial estabelecer critérios técnicos para certificar essas empresas, garantindo que sigam protocolos eficientes e compatíveis com as necessidades do setor. É preciso que os profissionais sejam capacitados para entender que os materiais que compõe um veículo exigem regulagens constantes e que o sinal identificador seja periciável. Também é importante que as máquinas usadas atinjam os índices de deformidade mínimo exigível para uma futura perícia e possibilitando a rastreabilidade”, afirma Sinval.

A ABIRPP disponibiliza o Sistema Nacional de Identificação para o registro dos itens identificados durante a vacina e o presidente destaca que o objetivo é que as prestadoras deste serviço disponibilizem todas as informações sobre o procedimento realizado com evidências como fotografias, nota fiscal e laudo com validade judicial. “Dessa forma, quando a polícia localizar uma peça identificada , poderá acessar todas as informações sobre ela e executar uma investigação mais bem sucedida”, explica o Presidente.

Sinval alerta ainda para os riscos de contratar uma empresa que não segue os padrões deste serviço. “O grande perigo é você só descobrir que tem uma vacina sem qualidade da pior maneira possível, com o roubo do caminhão. Por isso, defendemos que o processo seja feito com máquinas de punção pneumática, que é o mesmo método utilizado por todas as montadoras de veículos, maquinas e equipamentos no mundo para gravações de segurança (numero do chassi e do motor), pessoal especializado e registro do serviço, garantindo o sucesso na prevenção deste delito”, enfatiza o presidente.

O roubo de caminhões é um dos maiores desafios do setor logístico, principalmente, pelos índices assustadores dos órgãos de segurança pública do país. Foi pensando nisso que, há 24 anos, foi criado o método que até então é o mais eficaz na prevenção, conhecido como Vacina Contra o Roubo, um dispositivo que identifica e registra mais de 300 partes e peças de um veículo, possibilitando a rastreabilidade dos itens. Dados da ABIRPP revelam que atualmente cerca de 160 empresas realizam a vacina contra o roubo no Brasil. Dados da Tracker FECAP revelam que em agosto de 2024 houve aumento de 13,9% da atividade criminosa em relação a julho em São Paulo.