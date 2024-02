Abílio Diniz, um pioneiro no varejo brasileiro

É com profundo pesar que recebemos a triste notícia do falecimento do estimado empresário Abílio Diniz. Neste momento difícil de perda, expressamos nossas mais sinceras condolências à família, aos amigos e às pessoas próximas.

Um líder notável, cuja visão pioneira revolucionou a história do setor varejista no Brasil, principalmente pela capacidade de adaptação às mudanças do mercado, pela habilidade de identificar oportunidades e pela determinação para enfrentar desafios.

O seu trabalho inspirou milhares de pessoas, assim como a sua vida além do profissional de sucesso — ao lado da família e dos amigos.

Em honra à memória do empresário, esperamos que o seu exemplo seja perene para as gerações futuras e que o seu legado inestimável continue inspirando e fortalecendo o empreendedorismo no País.