Abílio Diniz morre aos 87 anos vítima de insuficiência respiratória

O empresário Abílio Diniz faleceu neste domingo, 18, em consequência de insuficiência respiratória. Ele estava internado há três semanas no Hospital Albert Einstein com pneumonia.

Abílio Diniz viajou em janeiro para Aspen, no Colorado (EUA), enquanto se recuperava de duas cirurgias no joelho. Ele se sentiu mal e voltou às pressas para o Brasil.

A informação de seu falecimento veio da assessoria de imprensa, na qual a família lembra que o empresário deixa cinco filhos, esposa, netos e bisnetos, “e irá ao encontro do seu filho João Paulo”, falecido em 2022.

Diniz foi um empresário relevante no setor de varejo e transformou o Grupo Pão de Açúcar, fundado por seu pai, Valentim Diniz, numa das maiores empresas do setor no País.