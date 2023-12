Abertura do Festival de Natal de São Paulo será na quinta-feira (14)

Um concerto natalino com a Sinfônica de Heliópolis, seguida da inauguração da Vila de Natal na Praça da Sé, abre o Festival de Natal de São Paulo, realizado pela Prefeitura, na próxima quinta-feira (14), a partir das 18h. A cerimônia de abertura será na Catedral da Sé e dá início à sequência de atividades da programação que vai iluminar e encantar a região central.

A programação se soma a uma série de atividades realizadas pela Prefeitura para comemorar o Natal e o réveillon. Nesta semana, a Prefeitura anunciou também as atrações da virada do ano na Avenida Paulista. Veja mais aqui.

A sede da Prefeitura ganha uma árvore tecnológica, com iluminação especial. Com tecnologia de última geração, os efeitos visuais da árvore de Natal poderão ser vistos também durante o dia. As instalações foram desenvolvidas pelo diretor de arte e cenógrafo Zé Carratu, membro da primeira geração do graffiti no Brasil (os Tupys), também responsável pelo visual de exposições como as do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).

“O Festival de Natal de São Paulo terá as dimensões que a cidade de São Paulo merece. Teremos diversas ativações no Centro Histórico da cidade, uma área em que estamos atuando ao longo do ano para oferecer aos moradores e turistas uma experiência rica em cultura, gastronomia e história. Além disso, teremos Vilas de Natal nas zonas leste, sul e norte, proporcionando uma oferta de atividades para as famílias aproveitarem toda a magia que o Natal sem precisar de grandes deslocamentos”, explicou o secretário municipal de Turismo, Rodolfo Marinho.

Além da árvore tecnológica, o público também poderá conferir uma grande performance artística que acontecerá duas vezes por dia no Centro Histórico: um espetáculo de balé vertical que se apresenta com acrobacias aéreas na fachada do Edifício Matarazzo, finalizando em uma formação de presépio vivo. Em seguida, os artistas performam a procissão dos três Reis Magos pelas ruas a partir do Viaduto do Chá, no Reisado Elétrico, com diversos bonecos iluminados com tecnologia de LED.

Vilas de Natal

Ao todo, a cidade contará com quatro vilas natalinas distribuídas pelas regiões Norte, Sul, Leste e Centro. No Centro, o local escolhido é a Praça da Sé.

Cada vila contará com decoração temática, árvore de Natal, Papai Noel, pista de patinação, praça de alimentação com food trucks, e palco para apresentações musicais. Os espaços terão acesso livre e gratuito, divertindo toda a família.

Natal Iluminado

Como parte das ações, a Prefeitura, em parceria com a Associação Comercial de São Paulo (ACSP), promove o Natal Iluminado de 2023. A iniciativa já faz parte do calendário natalino e celebra o período com decorações e eventos gratuitos concentrados no Centro Histórico.

“Estamos entusiasmados em trazer nosso Natal Iluminado, que acontece de forma muito especial. Será o maior evento de todos os anos, com diversas atrações e um cuidado especial para as decorações no Centro, uma forma de valorizar e trazer público para a região”, afirma Roberto Mateus Ordine, presidente da Associação Comercial de São Paulo. “Vamos celebrar o espírito natalino e a vida, por meio de um projeto muito bonito e emocionante”, completa.

Centro Histórico decorado

O Centro Histórico ganhará decoração em vários pontos. No perímetro formado pelas Ruas Boa Vista, Líbero Badaró e Benjamin Constant, haverá um corredor com linhas aéreas iluminadas. O Largo do Café terá Papai Noel e árvores gigantes, além de neve artificial. Na Praça do Patriarca, um trenó gigante com renas e presépios.

A Praça Antônio Prado, que fica em frente ao Farol Santander, receberá um conjunto de bolas gigantes, renas iluminadas, árvores iluminadas, bancos para descanso e caixas de presente gigantes. No Largo da Misericórdia, perto da Praça da Sé, haverá um pórtico em formato de estrela iluminado, banco de madeira, árvore pinheiro suíço, caixas de presentes gigantes.

Festival GastronômicoNesta edição, 61 estabelecimentos da região central foram convidados para criar um cardápio ou menu típicos desta época do ano, realizando decoração natalina no estabelecimento.

Entre os estabelecimentos participantes estão Água na Boca, Alcachofra Natural, Aroma e Sabor, Badaró Art Café, Bar do Cofre, Bar do Urso, Bom Gosto, Bombacafé, Boteco Central, Bovinus, Burger King, Cacau Show, Café Brasil, Café Canelinha, Café Capítulo 1, Café Girondino, Café Girondino CCBB, Cafeteria Gosto de Grão, Caffé Latte, Caffé Latte Piccolo, Cama e Café São Paulo, Casa Godinho, Central Beirute, entre outros.

Ônibus iluminados gratuitos

Uma equipe de guias de turismo está orientando o público que embarcar nos ônibus como trajeto natalino. Ao todo, 133 guias de turismo auxiliam na organização das filas de embarque e informações gerais sobre o festival. Os passeios são gratuitos e ocorrem nos dias 09, 10, 16 e 17 de dezembro, das 18h às 20h.

As saídas acontecem do Metrô Vila Matilde (ZL), Parada Inglesa (ZN), Praça Charles Miller (ZO) e Shopping Interlagos (ZS). O destino é o Parque Ibirapuera, com uma parada na Praça da Sé