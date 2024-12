Abertura de mercados para o Brasil na União Euroasiática, na Arábia Saudita e na Tailândia

Desde o início de 2023, o agronegócio brasileiro tem se destacado ao registrar um total de 299 novas oportunidades de exportação, impulsionadas por recentes autorizações de diversos países para a comercialização de produtos agropecuários.

As autoridades do governo brasileiro expressaram otimismo com as novas autorizações concedidas por nações da União Econômica Euroasiática (UEE), que inclui Armênia, Belarus, Cazaquistão, Quirguistão e Rússia. Entre os produtos autorizados para exportação estão bananas e nozes, com o Brasil já tendo alcançado um volume superior a USD 1,3 bilhão em vendas agropecuárias para essa região em 2023.

Além disso, o agronegócio nacional também ampliará sua atuação no mercado saudita, onde a Arábia Saudita deu sinal verde para a importação de erva-mate e frutos secos de macadâmia. Em 2024, as exportações agrícolas do Brasil para este país devem superar a marca de US$ 2,3 bilhões.

A Tailândia também se junta à lista de países que abriram suas portas ao Brasil. O governo tailandês autorizou a exportação de farinhas e óleo de pescado, produtos que possuem alta concentração proteica e energética e são amplamente utilizados na indústria. Entre janeiro e novembro de 2024, o Brasil já havia exportado mais de US$ 2,7 bilhões em produtos agropecuários para a Tailândia.

Essas recentes negociações são um reflexo do empenho do governo brasileiro em diversificar sua pauta de exportação e fortalecer laços comerciais com diferentes parceiros internacionais. As aberturas nos mercados demonstram a crescente confiança dos países estrangeiros nas robustas práticas de controle sanitário e fitossanitário adotadas pelo Brasil.

Com as últimas autorizações, o agronegócio brasileiro contabiliza um total de 221 aberturas de mercado em 2024, resultando em 299 novas oportunidades desde o começo do ano passado. Esses resultados são atribuídos ao trabalho colaborativo entre o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE).