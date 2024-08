Abertas inscrições para terceira Jornada Internacional da RedAES

A Rede de Apoio ao Ensino Superior (RedAES) está com inscrições abertas para a terceira edição de sua Jornada Internacional, encontro online que será realizado em 29 de agosto. Professores de Ensino Superior e demais interessados podem fazer a inscrição gratuitamente até o dia do evento pelo site.

Constituída em 2022, a RedAES é uma organização social e acadêmica, que reúne docentes, gestores e demais profissionais envolvidos com os processos de formação dos professores. O principal objetivo é compartilhar experiências de sucesso que possam ser replicadas nas instituições.

O encontro terá como tema central a “internacionalização em casa”, com debates sobre atividades essenciais para a formação superior que envolvam intercâmbios entre estudantes e professores de diferentes países sem a necessidade de deslocamento físico, ou seja, utilizando recursos virtuais e tecnológicos.

Participam das três mesas temáticas representantes de instituições de Ensino Superior de seis países: Estados Unidos, Holanda, México, Portugal, Reino Unido e Brasil. “Currículo e mobilidade virtual”, “intercâmbios virtuais: tendências futuras” e “internacionalização no Ensino a Distância” serão os assuntos debatidos – confira a programação completa.

“O evento proporciona uma oportunidade para debater a internacionalização dentro da nossa própria escola, com universidades públicas e internacionais”, avalia a coordenadora de projetos da Unidade do Ensino Superior de Graduação (Cesu) do Centro Paula Souza (CPS), Thais Lari Braga Cilli.

“A prática de internacionalização no CPS é um exemplo. Essa troca de conhecimentos entre universidades e personalidades referências no tema é o que move todas as nove instituições públicas de ensino que compõem a RedAES a promover essa Jornada”, explica Danila Comelis Bertolin, também coordenadora de projetos da Cesu.

Além do CPS, fazem parte da RedAES Instituto Federal de São Paulo (IFSP), Universidade Federal do ABC (UFABC), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) e Universidade de São Paulo (USP).

Destaque mundial

A internacionalização em casa é desenvolvida há muito tempo nas unidades do CPS. Levantamento da organização internacional sem fins lucrativos Coil Connect mostra que instituição é a segunda no mundo em quantidade de Projetos Colaborativos Internacionais (PCIs). Em 2023, foram desenvolvidos 109 PCIs, com a participação de 91 professores de Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs), 78 de instituições internacionais, 2.505 estudantes estrangeiros e 2.450 alunos de Fatecs. Ao todo, foram 40 Fatecs e 34 instituições internacionais envolvidas.

Os projetos desenvolvidos por meio de intercâmbios virtuais são conhecidos como Collaborative Online International Learning (Coil), metodologia que congrega mais de 230 instituições de Ensino Superior ao redor do mundo. Sob responsabilidade da Cesu, o programa foi rebatizado no CPS como Projeto Colaborativo Internacional (PCI).

Os intercâmbios virtuais tiveram início em 2013, com a parceria entre a Fatec Americana e a Suny Ulster, faculdade pública nova-iorquina. Desde então, mais de 550 PCIs envolveram cerca de 10,5 mil estudantes de 50 Fatecs, em parceria com jovens de outras 49 instituições de Ensino Superior de 17 países.

“Essa forma de ensino engaja alunos e professores de países diferentes em torno de um projeto comum. As turmas encontram-se remotamente e desenvolvem um trabalho durante um período que pode durar de quatro a dez semanas”, explica o coordenador de PCI da Cesu, Osvaldo Succi Junior.

Ensinos Médio e Técnico

Nas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), sob a responsabilidade da Assessoria de Relações Internacionais (Arinter) e do Centro de Capacitação Técnica e Pedagógica da Unidade do Ensino Médio e Técnico (Cetec Capacitações), o Programa de Aprendizagem Colaborativa Internacional (Procin) tem a missão de internacionalizar experiências educacionais nos Ensinos Médio e Técnico para que os alunos possam complementar e ampliar sua formação de maneira virtual.

O Procin permite que professores desenvolvam com os estudantes projetos colaborativos com colegas de escolas de países como Chile e México. Os encontros virtuais entre os jovens ocorrem de forma síncrona e assíncrona em multiplataformas.

“Para a maioria dos estudantes é a primeira oportunidade de internacionalização do currículo. É uma troca de experiências muito rica, na qual nossos alunos podem conhecer outras culturas e produzir conhecimento em outro idioma”, observa a assessora de Relações Internacionais do CPS, Marta Iglesis.

Desde a implantação em 2021, o Procin certificou 86 professores (37 de Etecs e 49 estrangeiros) e 1.932 estudantes. Foram produzidos 36 projetos colaborativos.

Serviço

3ª Jornada Internacional da RedAES

Local: online

Data: 29 de agosto

Horário: das 9h30 às 18 horas

Inscrições: até a data do evento, pelo site