Abertas inscrições para o edital Sabores e Saberes

A partir desta segunda-feira (30), estão abertas as inscrições para o 1º Edital Sabores e Saberes: Comida de Terreiro para Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana de Terreiro. O objetivo é fomentar a economia local e contribuir para a preservação do patrimônio gastronômico dessas comunidades.

Fruto de parceria entre o Ministério da Igualdade Racial (MIR) e o Ministério da Cultura (MinC), por meio da Fundação Cultural Palmares (FCP), a iniciativa visa fortalecer, valorizar e divulgar a culinária ancestral desses povos tradicionais, reconhecendo as práticas culturais e saberes transmitidos por gerações.

O edital vai selecionar 55 iniciativas do Brasil que tenham como foco o resgate das tradições culinárias de matriz africana. Os participantes devem registrar em vídeo suas práticas e receitas, destacando a importância histórica e o significado cultural dos alimentos preparados em seus territórios.

Além disso, o prêmio busca identificar as potencialidades de empreendimentos culturais e gastronômicos dentro das comunidades, promovendo a valorização cultural e incentivando a geração de emprego e renda, por meio da comida de terreiro e das demais comunidades tradicionais de matriz africana.

Distribuição por região – A premiação será dividida entre as cinco regiões do Brasil, com o objetivo de contemplar iniciativas de diferentes territórios, respeitando a riqueza e a diversidade das tradições gastronômicas locais. Cada região receberá 11 prêmios, totalizando 55 vencedores:

Norte: 11 premiados;

Nordeste: 11 premiados;

Sudeste: 11 premiados;

Centro-Oeste: 11 premiados;

Sul: 11 premiados.

Premiação – Cada iniciativa selecionada receberá um prêmio em dinheiro no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), além de um kit de cozinha, composto por equipamentos pensados para aprimorar o processamento de alimentos, fortalecendo a infraestrutura local e promovendo a sustentabilidade econômica das comunidades. Os equipamentos:

freezer vertical;

fogão semi-industrial;

bancada de inox;

liquidificador industrial;

processador industrial;

exaustor;

batedeira;

panela de pressão industrial;

forno micro-ondas.

Quem pode participar – Organizações privadas sem fins lucrativos ou com finalidade não econômica (organizações da sociedade civil), com existência comprovada há pelo menos 1 (um) ano, localizadas em Territórios de Povos e Comunidade Tradicionais de Matriz Africana e Povos de Terreiros.

As inscrições estarão abertas pelo prazo de 15 (quinze) dias corridos, e devem ser realizadas on-line, no portal da Fundação Cultural Palmares. Assim, se você ou sua comunidade desenvolvem atividades culinárias tradicionais e querem compartilhar esse saber, inscreva-se até o dia 14 de outubro de 2024 e ajude a preservar a riqueza gastronômica afro-brasileira.

É importante observar que o edital n° 4/2024, publicado em 20/09/2024, edição n° 183, seção 3, sobre o mesmo tema, foi tornado sem efeito, por incorreções técnicas, valendo esse, de número 05/2024, publicado em 27/09/2024, no Diário Oficial da União.

Abaixo, o edital completo, com os anexos:

– Edital n.º 005/2024

– Formulário de Inscrição;

– Formulário Cronograma;

– Formulário Recurso Seleção;

– Formulário Recurso Habilitação;

– Formulário Cessão e Licença de Direitos;

– Formulário Autorização de Imagem;

– Formulário Declaração Membro Religião Matriz Africana;

– Formulário Impugnação;

– Formulário Informações Complementares;

– Formulário Como Gravar Vídeo;

– Formulário Termo de Premiação.