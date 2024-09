Abertas inscrições para Encontro de Memórias da Educação Profissional

Em sua oitava edição, o Encontro de Memórias e História da Educação Profissional e Tecnológica será realizado nos dias 3 e 4 de outubro, no Centro de Capacitação Técnica, Pedagógica e de Gestão da Unidade do Ensino Médio e Técnico (Cetec) do Centro Paula Souza (CPS), na Capital. Sob o tema Arte, Cultura e Tecnologia, o evento comemora o aniversário de 55 anos do CPS e homenageia a Etec Fernando Prestes, de Sorocaba, que completou 95 anos em junho. As inscrições para ouvintes devem ser feitas até 13 de setembro pelo Portal do Participante.

O público-alvo são professores, bibliotecários e servidores que apresentarão trabalhos aprovados para o encontro ou que efetuarem inscrições como ouvintes, assim como pesquisadores de outras instituições. “O encontro apresenta resultados de projetos de professores e pesquisadores que atuam em centros de memória ou acervos escolares, por meio de artigos, painéis e produtos audiovisuais”, explica a coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Memórias e História da Educação Profissional e Tecnológica do CPS, Maria Lucia Mendes de Carvalho.

Serão abordados três eixos temáticos: permanências e esquecimentos da cultura escolar e das culturas material e imaterial em arte/educação na educação profissional e tecnológica; cursos e currículos para formação de técnicos, tecnólogos e professores da educação profissional e tecnológica, em diferentes épocas, para o mundo do trabalho; inventários e produção de catálogos da cultura material para a preservação de acervos escolares e culturais do patrimônio histórico-educativo na educação profissional e tecnológica.