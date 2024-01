Abertas inscrições para bolsa de estudo gratuita na cidade de Seul, na Coreia

As inscrições para concorrer a uma bolsa gratuita de capacitação em Seul, na Coreia, para estudantes ou profissionais de beleza vão até o dia 28. Pelo segundo ano consecutivo, as Prefeituras de São Paulo e de Seul oferecem vagas no Vocational Trainning Program of Seoul City (Programa de Formação Vocacional da Cidade de Seul – VTP 2024). Estão disponíveis três vagas para moradores (as) da cidade cursarem, em Seul, capacitação sobre tendências de beleza, maquiagem, arte em unhas e cabelos.

A Prefeitura vai selecionar os participantes do programa gratuito, com duração de nove meses. As aulas, materiais de estudo, passagens aéreas entre as cidades, alojamentos, refeições, check-ups médicos, seguro contra acidentes e experiências culturais serão oferecidos pelo governo de Seul, que dará um subsídio mensal de 100 mil KRW, o equivalente a R$ 370,00.

A iniciativa visa promover a evolução técnica de estudantes ou profissionais da área da beleza, bem como a experiência de um intercâmbio cultural no país, para que sejam vivenciados os aspectos do cotidiano local. “É uma imersão incrível, principalmente para quem está iniciando na área da beleza, por ser uma grande chance de entrada neste mercado, além de conhecer um país diferente. Também fui inserida em um ambiente com estudantes nativos”, explicou Dayane Maia, que fez o intercâmbio no último ano.

Para participar do processo seletivo, os (as) candidatos (as) precisam preencher um formulário, enviar um currículo e apresentar certificado de proficiência em coreano ou inglês. Além do domínio da língua estrangeira, os (as) candidatos (as) devem comprovar o vínculo com a área de beleza, seja por meio de cursos ou atuação profissional. As inscrições são gratuitas. Acesse aqui o cadastramento e saiba mais.

O resultado do processo seletivo será divulgado em 1º de fevereiro. O curso ocorre entre março e dezembro de 2024. Em caso de dúvidas, envie um e-mail para: smri@prefeitura.sp.gov.br e/ou acesse as redes sociais da Secretaria de Relações Internacionais @spinternacional.