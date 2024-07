Abertas as inscrições para programa de Talentos Afya

A Afya (NASDAQ: AFYA; B3: A2FY34), o maior hub de educação e soluções para a prática médica do Brasil, está com inscrições abertas para o seu Programa de Talentos. Interessados em iniciar sua trajetória profissional como jovem aprendiz ou conquistar uma vaga de estágio na Afya têm até o dia 7 de agosto para enviar suas inscrições por meio do portal de carreiras do Programa de Talentos Afya.

A seleção para as posições de estágio, conduzida em parceria com a Bettha, uma startup especializada em recrutamento e seleção, consistirá em seis fases. Para essa modalidade, os candidatos devem estar matriculados em qualquer curso de ensino superior — bacharelado, tecnólogo ou licenciatura— e ter previsão de conclusão do curso entre dezembro de 2025 e julho de 2026. Os selecionados deverão ter disponibilidade para estagiar 6 horas por dia, de forma híbrida, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Nova Lima ou Belém.

Já os candidatos interessados nas posições de jovem aprendiz deverão ter entre 14 e 24 anos e estar cursando ou ter concluído o ensino médio, e ter disponibilidade de carga horária de 6 horas diárias, sendo 4 dias na semana no escritório e 1 dia no curso de formação teórica. Nessa modalidade, as oportunidades estão abertas para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Nova Lima. Para participar do programa, o candidato não pode ter atuado como jovem aprendiz na mesma área de candidatura.

Além da remuneração, a empresa oferece benefícios como vale-alimentação/refeição, vale-transporte, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, Gympass/Wellbub, day off de aniversário, plataforma online para consulta com psicólogo e nutricionista, universidade corporativa e academia de idiomas. As oportunidades são abertas para todas as pessoas, independente de gênero, raça, etnia, orientação sexual, idade e deficiência.

“Na Afya, acreditamos no poder de crescimento contínuo e no desenvolvimento de nossos colaboradores. Desejamos que cada um prospere ao longo de suas carreiras conosco. Valorizamos e incentivamos a evolução profissional por meio de trilhas de desenvolvimento e ciclos de feedback contínuos. Essa abordagem não apenas potencializa as carreiras de nossos talentos, desde estagiários e jovens aprendizes, mas também permite a aplicação prática do conhecimento adquirido”, afirma Michelle Wizenberg, Diretora de Gestão de Talentos da Afya.

Serviço – Programa de Talentos Afya

Inscrições: até 07 de agosto – Online

Início das atividades: setembro de 2024

Público: estudantes de ensino médio ou superior – bacharelado, tecnólogo ou licenciatura.