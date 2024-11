Abertas as inscrições para cursos de qualificação profissional no setor de turismo

Em uma importante iniciativa para fortalecer o turismo no Brasil, decorrente do Acordo de Cooperação Técnica firmado em 2023, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e o Ministério do Turismo (MTur) estão oferecendo cursos presenciais gratuitos de qualificação profissional. A intenção é ampliar as oportunidades de emprego e renda, além de capacitar os trabalhadores do setor para que possam atuar com eficiência, atendendo deste modo à crescente demanda por serviços de qualidade no segmento turístico, nas várias regiões do país.

Para o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, a oferta de cursos gratuitos na área de turismo cumpre papéis importantes para a sociedade. “É um setor que cresceu significativamente no Brasil nos últimos anos e teve um aumento de 7,8% em faturamento em 2023. Esse tipo de oferta gratuita fortalece a nossa missão de dar acesso à população menos favorecida a uma educação de qualidade e ainda forma profissionais altamente qualificados, ampliando as perspectivas de crescimento do setor”.

Graças a esse acordo, foram abertas 804 vagas para brasileiros residentes em 14 estados, em cursos que envolvem o atendimento ao turista. São mais de 20 áreas estratégicas, com capacitação em funções, como: auxiliar de cozinha; elaboração de cardápios; barista; primeiros socorros para profissionais de turismo; técnicas de confeitaria (produtos sem glúten e lactose); cozinha nordestina; condutor cultural local; além de outras também ligadas ao setor, como: inglês e espanhol básico e instrumental (leitura e interpretação de textos); e planejamento, gestão e organização de eventos.

As formações, com carga horária de 20h a 240h, serão realizadas nos estados da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo, Amapá e Tocantins. Para participar, é necessário ter uma renda familiar per capita de até dois salários-mínimos mensais.

Ainda restam 205 vagas a serem preenchidas, em seis estados, e as inscrições podem ser feitas até o próximo dia 11 de novembro no site do Ministério do Turismo, acessando o link: Link. Os cursos são voltados para profissionais que já atuam no setor e, também, para aqueles que têm interesse em ingressar neste mercado. Os aprovados no processo de seleção vão receber comunicados por e-mail ou telefone, e as matrículas ocorrerão de forma presencial, em locais previamente indicados.

Impacto da Iniciativa

Essa parceria representa um passo importante para qualificar a mão-de-obra do setor de turismo. Com certificação reconhecida pelo Senac, os cursos valorizam o currículo dos participantes e impulsionam oportunidades no mercado de trabalho.

A colaboração entre o MTur e o Senac reforça o compromisso com o crescimento sustentável do turismo brasileiro, impulsiona as economias locais, gera consciência ambiental entre os trabalhadores e proporciona um atendimento de qualidade a turistas brasileiros e estrangeiros.

Destaques do programa de qualificação em turismo:

Gratuidade e acessibilidade: os cursos são totalmente gratuitos e voltados para todos os cidadãos brasileiros, democratizando o acesso à capacitação profissional.

Variedade na formação: são cursos em várias especialidades, que ampliam o leque de qualificação na área do turismo.

Certificação Senac: ao concluírem os cursos, os participantes receberão o certificado Senac, marca reconhecida nacionalmente que agrega valor ao currículo profissional.

SERVIÇO:

Cursos de qualificação profissional no setor de turismo / vagas abertas.

Onde? Estados da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo, Amapá e Tocantins.

Período de Inscrição – 06/11/2024 a 11/11/2024 até as 23h59.

Resultado das inscrições deferidas – 12/11

Convocação para matrícula – 13/11 a 14/11

Convocação dos candidatos da lista de espera – 18/11/2024