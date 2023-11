Abertas as inscrições para curso que ajuda jovens a ingressar no mercado de trabalho 

Estão abertas as inscrições dos cursos profissionalizantes gratuitos do PROA no estado de São Paulo. São 15 mil vagas para todo o estado, o curso é on-line e foi pensado para os jovens que pretendem dar seus primeiros passos no mercado de trabalho. Os estudantes devem estar cursando ou ter concluído o ensino médio em escolas da rede pública e ter entre 17 e 22 anos.

O curso do PROA tem 100 horas e é dividido em 4 módulos que preparam os alunos para definirem metas profissionais e se saírem bem nas entrevistas de emprego: Autoconhecimento, Projeto Profissional, Raciocínio Lógico e Comunicação. Semanalmente, há encontros ao vivo mediados por tutores, sempre às quintas-feiras.

Os jovens podem optar por cursar um 5º módulo com uma trilha técnica específica. São 7 carreiras à escolha, patrocinadas por grandes empresas, com 50 horas de preparação para cada: Excel e Power BI (em parceria com a Microsoft), Varejo (Fundação Casas Bahia), Administração (P&G), Logística (P&G), UX Design (Accenture), Promoção de Marcas (BRF) e Educação Financeira (Bloomberg e Dahlia Capital).

O PROA tem mudado a vida de muitos jovens, como é o caso da recém formada Camila Martins, que terminou seu curso em abril de 2023 e três meses depois conseguiu uma vaga no Grupo Casas Bahia. “O curso foi muito importante para minha profissional e pessoal, aprendi a me comunicar melhor, trabalhar meus pontos fortes, fiquei mais confiante em mim mesma e conquistei um trabalho incrível. Sou muito grata ao PROA, que literalmente deu direção e norte ao barquinho da minha vida”, comentou Camila.

Para se inscrever, os jovens devem entrar no site do PROA e responder a um teste básico de língua portuguesa, matemática e análise de perfil e, se for aprovado, segue para a etapa de preenchimento dos dados pessoais para realizar a matrícula no curso. As inscrições estão abertas até o dia 15/01/2024.

“A missão do Instituto PROA é formar e dar oportunidade de trabalho para jovens que estão em busca do primeiro emprego. Temos o apoio de grandes empresas que acreditam que com qualificação e inserção, essas pessoas terão suas vidas transformadas para melhor”, afirma Alini Dal’Magro, CEO do Instituto PROA.

Serviço – Plataforma PROA

Processo seletivo para a Plataforma PROA até 15 de janeiro de 2024

Início das aulas: 29 de janeiro de 2024

Inscrições através do site: https://www.proa.org.br/plataforma-proa/

Requisitos:

– Ter entre 17 e 22 anos;

– Morar no estado de São Paulo

– Estar cursando ou ter concluído o 3º ano do Ensino Médio em escola pública.

Vagas para o todo o estado de São Paulo: 15 mil