Abertas as inscrições para a Bolsa Funarte Brasil Conexões Internacionais

A Fundação Nacional de Artes (Funarte), entidade vinculada ao Ministério da Cultura (MinC), lançou na terça-feira (2), a Bolsa Funarte Brasil Conexões Internacionais 2024. Com esta primeira edição do edital, a Funarte vai selecionar agentes artísticos do teatro, dança e/ou circo para participação em plataformas de negócios e encontros na Colômbia e no Chile. O investimento total é de R$ 600 mil e serão oferecidas 40 bolsas culturais, no valor de R$ 15 mil cada uma. As inscrições já estão abertas.

Cliqueaquipara acessar a página do edital com o link para os formulários de inscrição.

O edital é dividido em dois módulos. O Módulo 1 é para participação no Mercado Cultural do Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV), de Bogotá, na Colômbia (antigo Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá), entre os dias 10 e 14 de outubro de 2024. Já o Módulo 2 é para presença dos agentes na PLATEA – Semana dos Programadores do Festival Internacional Teatro a Mil, de Santiago, no Chile, de 14 a 19 de janeiro de 2025.

O Mercado Cultural do Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV), na Colômbia, é uma plataforma de negócios para produtos artísticos que respondam a critérios de internacionalização e encontrem oportunidades de circulação nas redes e circuitos culturais mundiais. E a PLATEA – Semana dos Programadores do Festival Internacional Teatro a Mil, no Chile, reúne criadores latino-americanos com curadores, produtores e gestores culturais de todo o mundo, com uma programação composta por obras, paineis de conversa, visitas a espaços de criação, showcases e pitch sessions, dentre outras atividades, para promover residências artísticas, circulação de obras, produções e coproduções.

As inscrições no módulo 1 ficam abertas até 22 de julho; as do módulo 2, até 12 de agosto. No último dia de cada módulo, as inscrições se encerram às 17h59 (horário de Brasília). As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, via link disponível na página do edital.

São aceitas inscrições de Pessoas Físicas, maiores de 18 anos; Pessoas Jurídicas de direito privado, de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos; Microempreendedores Individuais (MEI); e Empresários(as) Individuais (EI), com experiência no campo da cultura e das artes.

Concorrentes artistas, programadoras(es), curadoras(es), produtoras(es), entre outros agentes, precisam comprovar atuação de, pelo menos, cinco anos consecutivos nos segmentos de Teatro, Dança e/ou Circo para a seleção na Bolsa Funarte Brasil Conexões Internacionais 2024.

Do total de bolsas, está prevista a reserva de, no mínimo, 20% para candidaturas de pessoas negras; 10% para candidaturas de pessoas indígenas; e 10% para candidaturas de pessoas com deficiência. Por módulo, também serão garantidas, pelo menos, duas bolsas para cada região do país.

Projeto

A bolsa é mais uma ação do projeto Funarte Brasil Conexões Internacionais, que tem o propósito de conectar agentes artísticos brasileiros e de outros territórios culturais em circuitos internacionais que promovam o diálogo intercultural, a cooperação, a coprodução, o intercâmbio e a colaboração mútuas. No âmbito da Política Nacional das Artes, esse projeto integra o Programa de Internacionalização das Artes, que, por sua vez, busca fortalecer a presença das artes brasileiras nos diversos circuitos internacionais, por meio da articulação institucional junto a entidades, organismos e projetos internacionais.

Em novembro, como uma das ações inaugurais do Funarte Brasil Conexões Internacionais, a Funarte integrou a comitiva brasileira na Bienal de Dança na África durante a 10ª edição do KINANI, em Maputo, capital de Moçambique. Fizeram parte da delegação 12 programadoras e programadores de festivais de dança ou multiartísticos de todas as regiões do país, além da apresentação de 20 artistas e/ou coletivos brasileiros.

E, no primeiro semestre deste ano, dois acordos foram assinados para a presença de comitivas brasileiras no Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV) e no Festival Internacional Teatro a Mil – participação que será concretizada com os selecionados na Bolsa Funarte Brasil Conexões Internacionais 2024. Em janeiro, a Fundação assinou o acordo no Chile, representada pela presidenta da Funarte, Maria Marighella, e pelo diretor-executivo da instituição, Leonardo Lessa. Em maio, representada pelo Diretor de Artes Cênicas, Rui Moreira, a Funarte assinou a parceria com o festival da Colômbia.

Acesse aqui a página do edital