Abertas as inscrições para a 7ª Corrida e Caminhada Asas para Isabela

Ribeirão Pires sediará, no dia 24 de novembro, a 7ª Corrida e Caminhada Asas para Isabela – Color Fest Run. As inscrições já estão abertas e poderão ser efetuadas pelo link, também disponível no site asasparaisabela.com.br.

O valor promocional é de R$ 89,90 até o dia 31/10 (ou enquanto houver vagas) mais um quilo de alimento não perecível, que será doado a entidades assistenciais da cidade. A largada para as corridas de 5km e 10km, bem como para a caminhada de 2,5km, acontecerá às 8h, no Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Jardim Itacolomy).

A ação esportiva, que tem como objetivo arrecadar fundos para auxiliar no custeio do tratamento de reabilitação de Isabela, neste ano terá uma celebração especial: os 15 anos de Isabela e para abrilhantar o evento, já estão confirmadas as participações da Fest Eventos, do locutor e cantor Thiago Nascimento e da banda Swingueira Samba Shows. O tratamento neurológico de Isabela se chama Cuevas Medek e é realizado no Chile, com o criador do método.

Cada um dos inscritos, além de ajudar no tratamento da Isa, ainda vai receber um kit com camiseta dryfit , ‘sacochila’, um número de peito com seu nome, e chip de cronometragem (este último apenas para corredores). Serão entregues medalhas e pó colorido a todos os inscritos que terminarem a prova, além de frutas e hidratação.

As informações sobre entrega dos kits e mapas de percurso poderão ser consultadas no site do evento. Grupos acima de 10 participantes podem realizar as inscrições com condições especiais por meio do WhatsApp: 11 9-9807-7722.

Serviço – 7ª Corrida e Caminhada – Asas para Isabela

Data da prova: 24/11, às 8h

Largada: Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírio Prisco,193 – Ribeirão Pires)