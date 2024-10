Abertas as inscrições do curso de liderança para mulheres com deficiência

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência abre nesta segunda-feira (24) as inscrições para o curso de Liderança e Empoderamento Feminino do programa TODAS in-Rede. A iniciativa promove cursos on-line gratuitos para mulheres com deficiência, familiares e apoiadores e aborda temas como o empreendedorismo e os direitos femininos. As vagas são limitadas e as inscrições vão até 30 de julho. As aulas acontecem no mês de agosto.

Criado em 2020, o programa tem como objetivo incentivar a independência e a autonomia das mulheres com deficiência. O curso abrange temas como trabalho, renda, autoestima e empoderamento; direitos afetivos, sexuais e reprodutivos; prevenção à violência; relacionamentos interpessoais; envelhecimento; habilidades socioemocionais; fundamentação teórica; direitos políticos; estratégias de mobilização e atuação política.

“O TODAS in-Rede é um programa extremamente importante para todas as mulheres com deficiência porque, infelizmente, a violência contra a mulher ainda é uma realidade mundial. O curso proporciona a elas a oportunidade de aprender sobre seus direitos, que muitas vezes elas nem sabem que têm, e de entender a importância de serem independentes”, aponta a coordenadora do programa, Caroline Reis.

O curso é on-line, acessível em Libras, e conta com certificação. As aulas desta nova turma ocorrerão nos dias 6, 8, 13, 15 e 20 de agosto, das 19h às 22h horas.

A iniciativa da Secretaria é fruto de parceria com a Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais (AME).

Mulheres com deficiência

Segundo dados do Observatório dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no estado de São Paulo existem mais de 2,2 milhões de mulheres com deficiência. Das pessoas com deficiência formalmente inseridas no mercado de trabalho, apenas 38,9% são mulheres.