Aberta a venda de ingressos para a segunda edição do KNOTFEST no Brasil

A segunda edição brasileira do KNOTFEST, que reúne os maiores nomes do heavy metal ao redor do mundo, vai acontecer em São Paulo, em novo endereço – Allianz Parque – nos dias nos dias 19 e 20 de outubro. A venda de ingressos para o festival idealizado pelo Slipknot e realizado pela 30e em parceria com a 5B Artists Management, já está disponível a partir de hoje, 2 de fevereiro, no site da Eventim.

Slipknot será a atração principal nos dois dias do festival, apresentando um set único para cada dia. Outra novidade é O KNOTFEST Museum, que retorna ao Brasil com uma experiência inédita e aprimorada, proporcionando aos fãs uma verdadeira imersão nos 25 anos de carreira do Slipknot, com itens de coleção – de figurinos e itens pessoais a instrumentos e memorabília. Verdadeira parada obrigatória para conhecer detalhes do universo da banda.

Os outros nomes que vão compor o line-up dos dois dias do KNOTFEST Brasil serão anunciados em breve.

Serviço:

KNOTFEST

Data: 19 e 20 de Outubro de 2024

Local: Allianz Parque

Horário de Abertura dos portões: 11h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos:

Cadeira Superior – R$ 245 (meia-entrada legal) | R$ 294 (entrada social) | R$ 490 (inteira)

Cadeira Inferior – R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 414 (entrada social) | R$ 690 (inteira)

Pista – | R$ 395 (meia-entrada legal) | R$ 474 (entrada social) | R$ 790 (inteira)

VIP Package II – MAGGOT KNOTFEST – R$ 1.595 (meia-entrada legal) | R$ 1.674 (entrada social) | R$ 1.990 (inteira)

VIP Package I – UNSAINTED KNOTFEST – R$ 4.595 (meia-entrada legal) | R$ 4.674 (entrada social) | R$ 4.990 (inteira)

Início das vendas: 2 de fevereiro, 10h (on-line), 13h (presencial)

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria: Allianz Parque | Bilheteria B (dia da abertura de vendas | 02/02/2024) – Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Portão B – Água Branca – São Paulo/SP | Bilheteria A – Rua Palestra Itália, 200 – Portão A – Perdizes – São Paulo/SP

Horário de funcionamento da bilheteria: terça-feira a sábado das 10h às 17h | *Não há funcionamento em feriados, emendas de feriados