Abel tem dilema e pode mudar estratégia para preservar temporada do Palmeiras

O Palmeiras tem dois jogos importantíssimos pela frente, Abel Ferreira tem um dilema em mãos e pode mudar a estratégia adotada antes dos jogos decisivos do Alviverde na temporada.

Abel escalou um time alternativo no jogo antes da Supercopa do Brasil contra o São Paulo, antes do segundo jogo da final do Paulista contra o Santos, e antes dos jogos contra o Flamengo pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

O Palmeiras tem pela frente o São Paulo, pelo Brasileiro, e o jogo de volta contra o Botafogo pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Um desempenho ruim contra o São Paulo e uma não classificação diante o Botafogo pode fazer o clube mergulhar de vez na crise, que o próprio Abel Ferreira citou nos últimos jogos, e ver o ano se complicar ainda em agosto —já que a equipe já caiu para o Flamengo na Copa do Brasil. Por isso, o treinador deve ser mais ousado e correr mais riscos para esses jogos decisivos.

Palmeiras e São Paulo têm a mesma pontuação no Brasileirão (38), e jogo é muito importante em questões de tabela. O Alviverde está atrás de Flamengo (41) e Fortaleza (42), ambos têm um jogo a menos e a equipe pode ficar ainda mais distante, e o São Paulo só está atrás por conta do saldo de gols.

Último jogo que Palmeiras poupou muitos nomes não deixou boa impressão. Na derrota para o Vitória no Allianz Parque, Abel poupou todos os jogadores titulares menos Estêvão —e foi justamente o jogo em que o jovem sofreu a torção no tornozelo esquerdo.

Estêvão e Felipe Anderson, por exemplo, que jogaram por apenas 33 minutos no meio de semana contra o Botafogo podem ganhar mais minutos no clássico do fim de semana – justamente para adquirirem mais ritmo de jogo (ambos retornam de lesão).

O SÃO PAULO VAI POUPAR NO CLÁSSICO?

O São Paulo entrou em campo nesta quinta-feira (15) contra o Nacional e empatou por 0 a 0 pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, no estádio Gran Parque Central.

Luis Zubeldía, técnico do São Paulo, falou sobre o jogo contra o Palmeiras na coletiva e disse que ainda vai traçar um plano para o clássico.

“Não sei, acabou de terminar o jogo. É difícil pensar no Palmeiras, mas no avião vamos tomar nosso tempo para neste sábado (17) planejar o jogo contra o Palmeiras. Dependia também de como terminavam os jogadores no jogo desta sexta-feira (16), um monte de fatores que temos que analisar”, disse o técnico.

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo (18), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Brasileiro.