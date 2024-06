Abel se impressiona com atuação do Palmeiras frente ao Juventude

Com a vitória, por 3 a 1, sobre o Juventude, neste domingo, no Allianz Parque, o Palmeiras conquistou a quinta vitória consecutiva no Brasileirão e foi aos 23 pontos, atrás apenas um do líder Flamengo. Tal feito deixou o técnico Abel Ferreira em êxtase, a ponto de destacar o poderio de seu grupo.

“Acho que foi um jogo em que fomos melhores, mostramos a nossa força. Mais uma vez um adversário com mais um dia que o Palmeiras. Isso já disse que faz muita diferença naquilo que é o rendimento físico dos jogadores. Hoje tive que trocar meus jogadores. Um na defesa, um no meio e um no ataque. Porque realmente tem que ser assim, não há outra forma”, disse o treinador, em entrevista coletiva.

A vitória impressionou Abel ainda mais pelo fato de ter começado a partida sem vários titulares, como Aníbal Moreno, Piquerez e Rony, poupados por questões físicas. “Acho que foi um jogo muito bem conseguido. Todos os jogos nos trazem dificuldades. Hoje mais uma vez mostramos nossa força como equipe. Isso é o mais importante, que joguem onde jogar, como for.”

Perguntado sobre a possibilidade de ganhar reforços na janela de transferências que se abre no próximo dia 10, Abel preferiu não se referir a nomes. “Eu gosto sempre de ter expectativa baixa, porque os jogadores têm de chegar. O Felipe (Anderson) vai chegar numa fase de adaptação ao clube, a exigência de jogar de dois em dois dias, vem de um período de férias. Portanto, vamos dar um tempo. Os outros (Giay e Mauricio) ainda não tenho confirmação da direção quando chegam, mas são opções. São duas opções. Já falei varias vezes que há oportunidades e às vezes não chegam quando queremos.”