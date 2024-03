Abel Moda Vôlei/Brusque (SC) vence Recife Vôlei (PE), vai à final da Superliga B Bet7k feminina

O Abel Moda Vôlei/Brusque (SC) conquistou o acesso para a elite do voleibol brasileiro na temporada 2024/2025. Nesta quinta-feira (28/3), em pleno ginásio Geraldão, na capital pernambucana, a equipe do técnico Maurício Thomas venceu o Recife Vôlei (PE) por 3 sets a 1, com parciais de 25/16, 25/18, 19/25 e 25/23, fechou a série melhor de três das semifinais em 2 a 0. Com isso, assegurou uma vaga na decisão da Superliga B Bet7k feminina. O adversário na luta pela taça será o Mackenzie Cia. Do Terno (MG), que passou pelo Curitiba Vôlei (PR).

O resultado encerrou uma invencibilidade de seis jogos do Recife Vôlei (PE) em seus domínios e confirmou o grande momento do Abel Moda Vôlei/Brusque (SC), que não se intimidou com a pressão da torcida no Geraldão. O ginásio é o mesmo que em abril receberá as finais da Superliga Bet7k 2023/2024 de ambos os gêneros.

Rebaixado para a Superliga B Bet7k feminina na temporada 2022/2023, o time catarinense apostou em jovens talentos e agora promete muita luta para buscar o título inédito.

“Trabalhamos muito para chegarmos até aqui. A gente se esforçou demais e, apesar dos altos e baixos na temporada, conseguimos uma crescente incrível nesta reta final. Estamos muito unidas e com a cabeça muito focada. Sabíamos que iríamos conseguir o nosso objetivo e vamos com tudo para a final”, comemorou a central Leticya, que aos 25 anos é um dos nomes mais experientes do elenco.

SUPERLIGA B BET7K FEMININA 2024

SEMIFINAIS

PRIMEIRA RODADA

25/3 (SEGUNDA-FEIRA) Abel Moda Vôlei/Brusque (SC) 3 x 0 Recife Vôlei (PE) (25/18, 25/15 e 27/25), na Arena Brusque, em Brusque (SC)

25/3 (SEGUNDA-FEIRA) Curitiba Vôlei (PR) 2 x 3 Mackenzie Cia. do Terno (MG) (25/11, 25/23, 20/25, 25/27 e 15/17) no Círculo Militar do Paraná, em Curitiba (PR)

SEGUNDA RODADA

28/3 (QUINTA-FEIRA) Recife Vôlei (PE) 1 x 3 Abel Moda Vôlei/Brusque (SC) (16/25, 18/25, 25/19 e 23/25), no Geraldão, em Recife (PE)

28/3 (QUINTA-FEIRA) Mackenzie Cia. do Terno (MG) 3 x 0 Curitiba Vôlei (PR), (25/18, 25/17 e 25/21), no Mackenzie, em Belo Horizonte (MG)

