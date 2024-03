Abel Ferreira usa modo ‘paz e amor’ para responder ataques da diretoria do São Paulo

Abel Ferreira optou por não responder diretamente aos ataques sofridos pela diretoria do São Paulo. Em vez disso, ressaltou seu jeito mais “paz e amor” esse ano, com apenas um cartão amarelo recebido.

Apesar de adotar um discurso mais tranquilo, ele disse que quem o atacou deve ser punido -e isso inclui o presidente (Julio Casares) e o diretor (Carlos Belmonte) do São Paulo.

“A instituição São Paulo merece todo o respeito. Mas a minha função como treinador é essa, valorizar o clube Palmeiras, valorizar os nossos jogadores. Mas eu espero que as mesmas autoridades que me castigaram por determinados comportamentos que tive, sejam iguais com outros comportamentos semelhantes ou piores que também são feitos, e que tomem as mesmas medidas. Eu não conheço esse senhor (Carlos Belmonte). Se duvidar, ele é uma pessoa espetacular, mas nunca falei com ele”, comentou Abel Ferreira.

“O meu coração é igual coração de mãe, ele perdoa tudo. Cabe sempre mais um. Mas há limite e há coisas que eu não vou ter que falar aqui. Elas têm que ser decididas e discutidas nos locais certos. É nos devidos locais que as coisas são resolvidas com as pessoas que têm competência para decidir o que é que é e o que não é. O resto, eu não vou alimentar.”

Abel citou uma mudança em seu comportamento para ressaltar o único cartão amarelo recebido nesta temporada. Para efeito de comparação, o treinador recebeu três cartões (dois amarelos e um vermelho) só no mês de janeiro de 2023.

“Se instituições do futebol brasileiro fizeram comunicados contra mim, não sou eu que os controlo. As coisas que eu fiz mal, eu fui punido e cumpri. Já foi. Mas venho dizer que nesta temporada tenho somente um (cartão) amarelo.”

Em campo, o Palmeiras venceu mais uma e assumiu a liderança geral do Campeonato Paulista, com 28 pontos. A equipe palestrina encara Ponte Preta ou Água Santa nas quartas de final da competição.