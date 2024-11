Abel Ferreira reconhece superioridade do Botafogo sobre Palmeiras e minimiza ofensas da torcida

Na última terça-feira (26), em um confronto válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo se destacou ao vencer o Palmeiras por 3 a 1, em pleno Allianz Parque, e consolidou sua liderança na competição. O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, reconheceu a superioridade técnica do time carioca durante a partida.

Abel Ferreira destacou que o início do jogo foi promissor para o Palmeiras, com oportunidades significativas criadas nos primeiros 15 minutos. Contudo, elogiou o mérito do Botafogo, que aproveitou as chances e se mostrou mais eficaz. “O futebol é isso, às vezes um detalhe muda tudo”, comentou Abel sobre a dinâmica imprevisível da partida. Após uma expulsão na segunda etapa, as dificuldades para o Palmeiras aumentaram consideravelmente.

Apesar das críticas à arbitragem, especialmente no lance que originou o primeiro gol adversário a partir de um escanteio controverso, Abel ponderou sobre a atuação de sua equipe. Ele admitiu que o desempenho palmeirense não correspondeu às expectativas e ressaltou a felicidade e competência do Botafogo durante o confronto.

A torcida manifestou descontentamento após a derrota, com parte dos torcedores expressando insatisfação diretamente ao técnico português. No entanto, Abel Ferreira minimizou as críticas e preferiu destacar o apoio contínuo que a equipe recebe. “O carinho da torcida é evidente; sabemos que somos capazes de mais”, afirmou ele.

Sobre o cenário atual do campeonato, Abel reconheceu os avanços significativos do Botafogo nos últimos anos, destacando seu crescimento desde a segunda divisão até uma posição de disputa acirrada pelo título brasileiro. “O Botafogo está bem posicionado para ser campeão”, afirmou Abel, referindo-se aos investimentos e evolução do clube carioca.

Para manter vivas as chances de título, o Palmeiras precisa vencer seus dois últimos jogos contra Cruzeiro e Fluminense e torcer por um tropeço do Botafogo em suas partidas finais contra Internacional ou São Paulo. “Ainda estamos na briga”, reforçou Abel Ferreira.

A próxima oportunidade para reverter esse quadro será na terça-feira seguinte, quando o Palmeiras enfrentará o Cruzeiro no Mineirão. A equipe busca renovar suas esperanças na reta final do campeonato e conta com a força de seu elenco para tentar conquistar o título.