Abel Ferreira encara sétimo treinador em dérbis e António Oliveira busca consolidar reação

Palmeiras e Corinthians fazem, neste domingo, o primeiro dérbi da temporada. A bola rola às 18h na Arena Barueri em um novo encontro entre técnicos portugueses. Enquanto Abel Ferreira completará em outubro quatro anos no futebol brasileiro, o time alvinegro trocou de treinador de novo e voltou a apostar em um profissional de Portugal.

António Oliveira viverá a experiência de seu primeiro dérbi. Já Abel conhece bem o que significa um Palmeiras x Corinthians, visto que já disputou 11 vezes o clássico. “É um jogo diferente, eu sei”, reconheceu o técnico do Palmeiras, que tem seis vitórias, quatro empates e somente uma derrota no clássico.

Técnico mais longevo do futebol brasileiro, Abel enfrentará, no dérbi, o sétimo treinador corintiano diferente. Desde que assumiu o time alviverde, em outubro de 2020, o português encarou, contra o Corinthians, Vágner Mancini, Sylvinho, Vítor Pereira, Fernando Lázaro, Danilo e Vanderlei Luxemburgo. Só foi superado por Sylvinho, no Brasileirão de 2021.

“O que eu posso dizer do Corinthians é que é um clube histórico. Apesar de sermos grandes rivais, o Palmeiras precisa do Corinthians, o Corinthians precisa do Palmeiras”, disse Abel.

Do outro lado, à beira do gramado estará outro português, António Oliveira, responsável pela reação do time alvinegro no Paulistão. “Tem um treinador novo que está se adaptando. Não temos tempo para estudar os treinadores, temos tempo para estudar as equipes. Agora vamos estudar o Corinthians com o novo treinador”, declarou o comandante palmeirense.

Antes no Cuiabá, António Oliveira foi escolhido para substituir Mano Menezes no comando alvinegro e, desde que estreou, o Corinthians não perdeu. “Domingo será para ganhar. Vamos competir, correr, dar tudo para conquistar os três pontos”, afirmou Oliveira. Com ele, o Corinthians fez 2 a 0 na Portuguesa e 4 a 1 no Botafogo de Ribeirão Preto, emendando duas vitórias depois de cinco derrotas seguidas com Mano Menezes.

Mais do que os pontos conquistados, foi importante para a equipe o resgate da confiança, que Oliveira conseguiu graças às conversas com os jogadores em uma relação que, ele entende, se assemelha à de pai e filho.

“Um treinador não pode viver só de treinos e jogos, um treinador é um gestor de recursos humanos. Por trás de um jogador há um ser humano e temos que o saber tratar dessa forma. Acarinhá-los, cobrá-los”, analisou. “É como um pai, que dá amor e repreende quando é preciso”.

O Palmeiras venceu cinco dos sete jogos que fez no Paulistão. Único invicto do torneio, lidera o Grupo B, com 17 pontos e um jogo a menos, adiado graças à disputa da Supercopa Rei. Na classificação geral, só está atrás do Santos, que tem 19 pontos

Apesar das duas vitórias seguidas, o Corinthians permanece em último lugar no Grupo C, com nove pontos, atrás de Red Bull Bragantino (14), Mirassol (11) e Inter de Limeira (10). Faltam quatro jogos para o fim da primeira fase.

No único Palmeiras x Corinthians realizado na Arena Barueri em toda a história, pelo primeiro turno do Brasileirão de 2022, a vitória foi do time alviverde por 3 a 0 – gols de Gustavo Gómez, Rony e Dudu. O jogo será no estádio administrado pela Crefipar, empresa de Leila Pereira, porque continua em curso a troca do termoplástico do gramado sintético do Allianz Parque, motivo de consecutivas reclamações do Palmeiras.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X CORINTHIANS

PALMEIRAS – Weverton; Gómez, Murilo e Luan; Marcos Rocha, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga e Piquerez; Endrick e Flaco López (Rony). Técnico: Abel Ferreira.

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Caetano; Raniele, Maycon (Fausto Vera) e Rodrigo Garro; Romero, Wesley e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira.

ÁRBITRO – Raphael Claus.

HORÁRIO – 18 horas.

LOCAL – Arena Barueri, em são Paulo.