Abel Ferreira diz que ‘dificilmente’ deixará o Palmeiras nos próximos dois anos

Abel Ferreira afirmou que dificilmente deixará o Palmeiras nos próximos anos.

“O clube onde eu estou é um clube que me valoriza, que me reconhece, onde te sentes parte do processo. Eu estou bem onde estou, estou onde quero estar, a minha família está comigo e, felizmente, cheguei a um momento da minha vida que posso escolher onde quero estar e dificilmente nos próximos dois anos irei para algum lado”, disse Abel Ferreira em sua participação no Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), que aconteceu nesta terça-feira (19), em Viseu, Portugal.

Abel aproveitou os dias de folga no Palmeiras e viajou a Portugal para participar do Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF). Ele deu a declaração sobre o Palmeiras em um painel que também contou com os técnicos Pedro Caixinha (RB Bragantino), Rui Vitória e Joel Rocha.

Abel recebeu o prêmio Vítor Oliveira da Associação Nacional de Treinadores de Futebol: “Vinha com a ideia de partilhar o prêmio com todos os treinadores, mas, se me permitem, vou dedicá-lo ao Vítor Oliveira [treinador histórico do futebol português], porque representa aquela última frase que ali disse: é o homem que se é, que se triunfa no profissional que se quer ser”.

No início do ano, a presidente Leila Pereira anunciou a renovação de contrato com Abel. O técnico português renovou até dezembro de 2025.

A mandatária já declarou que, se for reeleita, quer manter o técnico por muito mais tempo. Abel chegou ao Palmeiras em outubro de 2020 e já conquistou nove títulos: Copa Libertadores (2020 e 2021), Copa do Brasil (2020), Recopa Sul-Americana (2022), Paulistão (2022 e 2023), Brasileirão (2022 e 2023) e Supercopa do Brasil (2023).

Abel também falou sobre a oportunidade de dirigir o Palmeiras: “Foi no Brasil que um clube de ponta me deu oportunidade de mostrar todo o meu potencial, porque só com bons jogadores e com uma estrutura que luta para ser campeão é que tu podes mostrar todo o teu potencial. É como os jogadores, para seres campeão tens de te juntar aos melhores e foi o que fiz.”, afirmou Abel.