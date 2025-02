Abel Ferreira critica arbitragem após empate entre Palmeiras e Corinthians

Após o empate no clássico entre Palmeiras e Corinthians, o técnico Abel Ferreira expressou sua insatisfação com a atuação do árbitro Raphael Claus. Em uma coletiva de imprensa, Ferreira declarou que sua equipe merecia a vitória, mas foi prejudicada por uma decisão equivocada do VAR relacionada à penalidade cobrada por Estêvão, que acabou sendo desperdiçada.

O treinador destacou que as imagens analisadas pela comissão técnica do Palmeiras indicaram uma invasão na área durante a cobrança do pênalti, o que justificaria uma nova tentativa. “Não encontramos grandes dificuldades; o que ocorreu foi que eles nos interromperam no último terço. Fizemos 18 finalizações e tivemos um pênalti. Ao final da partida, expressei meu orgulho pela dinâmica e intensidade da equipe. Contudo, no futebol, os erros acontecem. É verdade que a torcida gosta de encontrar culpados, mas não foram apenas os jogadores que falharam. Alguém dentro de campo também cometeu um erro significativo, algo que as imagens podem comprovar claramente. Deveríamos ter saído vitoriosos, mas isso não ocorreu”, afirmou Abel.

ABEL FERREIRA FICOU PUT* COM A ARBITRAGEM! 🤬😡🐷 O treinador do Palmeiras chegou a cogitar que o VAR TAVA VENDO OUTRA TV pra não ver a invasão do atleta do Corinthians que pegou o rebote do pênalti perdido do Estêvão! #PaulistaoNaMax #PaulistaoNaTNT pic.twitter.com/ZNAjTlClD6 — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) February 7, 2025

Em seguida, ele reforçou a responsabilidade dos profissionais encarregados de analisar as jogadas por meio de vídeo. “Para aqueles que têm a obrigação de observar as câmeras… essa não é minha função, mas alguém precisa exercer essa função. Se assistiram ao mesmo vídeo que eu, fico preocupado em saber se enxergam uma realidade diferente da minha…”, acrescentou.

O treinador também defendeu Estêvão após o pênalti perdido e elogiou a torcida pelo apoio demonstrado ao jogador. Ferreira criticou novamente a arbitragem por não ter mandado repetir a cobrança devido à invasão na área: “Agradeço todo o carinho e apoio dos nossos torcedores. Acredito que se eles estiverem conosco do início ao fim e apoiarem Estêvão e toda a equipe… ele errou, mas até os melhores do mundo já falharam”, disse.

“Não é um erro isolado; isso acontece no futebol. Do outro lado havia um goleiro competente em defender pênaltis. Não permitiram que Estêvão tentasse pegar o rebote porque houve uma invasão clara na área. É evidente que as regras devem ser seguidas. Contudo, é essa energia da torcida que precisamos para seguirmos juntos”, concluiu.

De acordo com informações apuradas pela reportagem da ESPN, o Palmeiras planeja apresentar uma reclamação formal à Federação Paulista de Futebol sobre o lance polêmico. Fontes próximas à comissão técnica relataram que Luiz Flávio de Oliveira informou que o lance estava sendo analisado pelo VAR enquanto Raphael Claus decidiu prosseguir com o jogo.