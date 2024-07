Abel diz que é verdadeiro com Dudu

O técnico Abel Ferreira deu detalhes de como é a relação com Dudu após a vitória do Palmeiras sobre o Atlético-GO por 3 a 1, nesta quinta-feira (11), pelo Campeonato Brasileiro.

Abel Ferreira falou que é ‘verdadeiro’ com Dudu. O treinador português abordou alguns assuntos que fala com o camisa 7 durante os treinos e jogos do Palmeiras.

O comandante aproveitou o assunto para ‘cutucar’ a torcida. Ele fez referência a um gol perdido pelo atacante durante o jogo desta quinta-feira e projetou como seria a reação da torcida caso o lance fosse com Rony ou outro atleta do Verdão.

Abel destacou que torce por um gol de Dudu. O camisa 7 ainda não balançou as redes desde que se recuperou da lesão que sofreu no joelho durante a temporada passada.

Dudu entrou ao longo do segundo tempo no jogo de ontem. O atacante substituiu Flaco López aos 22 minutos e foi ovacionado pela torcida, que fez coro pedindo o jogador.

“Eu não digo a vocês o que eu quero, mas digo a verdade aos jogadores. Ele sabe toda a verdade da minha boca, quando ele deve jogar, quando não, no que está bem, no que deve melhorar.”

Ele ainda comentou sobre uma chance desperdiçada pelo atacante. “Ainda bem que foi o Dudu a perder o gol, porque se fosse o Rony ou outro qualquer, o estádio vinha abaixo. A grandeza do coração e do homem como é o Veiga, que disse: ‘toma, faz'”, comentou.

“Eu queria que ele entrasse, fugisse da marcação, que não buscasse duelos, porque isso vai ser com o tempo. Fez o que era preciso, passou, chutou, criou. Seguramente, merecia fazer o gol pelos 10 ou 11 meses de calvário, de sofrimento. Ele sabe qual é a função que penso para ele, seja aberto pela esquerda ou por dentro como um 10. Ele aproveitou mais uns minutos e está cada vez melhor. Eu treino o Palmeiras, não um jogador específico, eu treino todos eles. Tudo o que eu faço é pensar no que é melhor para a equipe.”

Abel ainda aprovou o desempenho de Flaco López. “Foi preciso, quando houve jornalista, comentarista, torcedor criticando, tivemos que fazer nossa parte. Eles têm que aguentar, criar casca, focar em melhorar as fraquezas, sobre tudo a nível mental. Ele está um animal, está forte, rápido, matador. Era um jogador que assinou por 4 ou 5 anos, tínhamos esperanças. Não gosto de trabalhar para no final do ano para dar tudo o que fiz para os outros, por isso que todo mundo quer os jogadores do Palmeiras. Sabem que jogam, são bem treinados.”

Na briga pela liderança, Abel despistou sobre a estratégia alviverde. “Não pensamos nisso, eu não penso nisso. Eu só vejo jogos do Palmeiras e de equipes que vão jogar contra nós. Não gosto de ocupar minha cabeça com outras equipes. O que controlamos são as nossas tarefas. No final, somamos e vemos quantos pontos temos. Tanto faz o lugar que estamos agora, o que importa é chegarmos ali no fim próximos de disputar o título e é por isso que vamos trabalhar todos juntos.”

Na próxima rodada, o adversário é o Botafogo, com quem briga pela liderança e cuja rivalidade ficou evidente na temporada passada por conta da disputa do título e de acusações do CEO do clube alvinegro, John Textor.

“Há uma coisa que tem que ficar clara: essa rivalidade não foi pelo Palmeiras. Continuamos fazendo o nosso trabalho, como sempre fizemos. Há três jogos do fim, o maior mérito que o Palmeiras teve é que foi resiliente. Parece que só o Palmeiras estava brigando pelo título, isso é mentira. Quem não viu, é porque não quer ver. Faltando 4 rodadas, Palmeiras, Grêmio, Botafogo, Flamengo, Bragantino podiam ser campeões. Por que só implicam com o Palmeiras? Eu não tenho problema com ninguém, acho o Botafogo excelente time, tem um excelente treinador, jogadores, tem um presidente que tem investido muito e isso diz muito da qualidade do clube. Da minha parte e dos meus jogadores, vamos fazer o que sempre fazemos, estudar o rival, ver as forças que têm, disputar o jogo e jogar para ganhar. É preciso reconhecer que tem uma belíssima equipe do outro lado e que começou mais uma vez bem este ano. O resto da história só me deixa triste quando tentam isolar só o Palmeiras.”