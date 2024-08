Abel cria clima de todos contra Palmeiras e esquenta ambiente para decisão

Abel Ferreira já deu o pontapé inicial para a partida entre Palmeiras e Flamengo, na quarta-feira (7), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Após o empate contra o Inter no domingo (4), o técnico português convocou a torcida, criticou a imprensa, e revelou que disse a seus jogadores que nesta temporada o Alviverde estará “contra tudo e todos”.

O QUE ELE DISSE

“Esse ano vai ser contra tudo e contra todos. Muitas vezes criam-se notícias, inventam-se, dizem que as lideranças isso e aquilo. Isso é só para gerar notícia, é falso, ruim, jornalismo raso, baixo. Parece que cheguei aqui há quatro dias. Não estou aqui há quatro dias, estou há quatro anos. Não preciso que falem bem de mim, preciso que me respeitem como homem, como português, só preciso que me respeitem. O que fazem os jogadores comigo ou a direção, é isso que exijo dos outros, respeito. Não vou respeitar quem não me respeita. Conheço muito bem quem faz jornalismo sério, e não estou a dizer que sou perfeito e acerto em tudo que faço. Mas olhando o passado recente, tenho acertado mais do que tenho errado. Mas peço desculpas pelos erros que cometi. Aqui parece que todos são perfeitos, e os dirigentes, jogadores e treinadores são os incompetentes. Darei sempre a cara para defender os meus jogadores, como sempre fiz. Muita coisa aconteceu ao mesmo tempo, e mais uma vez: este ano vai ser contra tudo e contra todos. Já preparei os jogadores para isso”

O QUE ACONTECEU

O Palmeiras conseguiu “estancar” a crise de resultados e arrancou um empate contra o Internacional. A equipe tinha três derrotas nos últimos três jogos e o empate, com um gol no final da partida, aliviou a situação da equipe antes do jogo decisivo contra o Flamengo.

Abel Ferreira aproveitou o momento de alívio para criar um ambiento favorável à equipe antes da decisão e inflamou a torcida. O técnico pediu o apoio condicional dos torcedores do primeiro ao último segundo no jogo contra o Flamengo.

“Para aqueles que estão distraídos, mau intencionados, oportunistas, para aqueles que têm inveja do Palmeiras, são nesses períodos que temos que ver quem está do nosso lado, que são aqueles que querem continuar a pertencer e ajudar esse grupo a continuar a ganhar. A força tem que vir de dentro, todos somos um não é só nas vitórias. O treinador tem como função escolher os jogadores para jogar, gostem ou não, mas quem tem a informação toda sou eu. Não é jornalista, torcedor ou oportunista. A função do nosso diretor é ajudar na gestão do grupo, contratar jogadores e vender jogadores. Nossa presidente nem vale a pena falar. Ela é absolutamente extraordinária, tem mais coragem que muitos juntos. E a nossa torcida, os 16 milhões que temos, que na quarta [contra o Flamengo] nos ajudem do primeiro ao último segundo para buscar a vaga na próxima fase”, acrescentou.

Abel usou o lema pela primeira vez em abril de 2021. Naquele ano, o Palmeiras optou por poupar seus titulares no Campeonato Paulista para utilizá-los na Libertadores e teve dificuldades para confirmar sua classificação para a fase seguinte do Estadual. Os muros do Allianz Parque foram pichados pelos resultados ruins e Abel chegou a dizer que naquele ano seria “contra tudo e contra todos”.

O Palmeiras terminou a temporada de 2021 com o título da Copa Libertadores sobre o Flamengo. O lema de Abel virou um mantra palmeirense que ecoava nas arquibancadas.

Contra o mesmo Rubro-negro, o Alviverde precisará reverter um placar de 2 a 0 para avançar á próxima fase na Copa do Brasil. Abel disse em sua coletiva que esse é o momento da torcida e da equipe sofrerem juntas.

Não conheço só equipes que vencem, só técnicos que ganham e só jogadores que jogam bem, nem famílias perfeitas. Chegou nosso momento de sofrer juntos