ABCdoABC É Indicado Como Finalista no Brasil Publisher Awards 2024

Na última quinta-feira, dia 28/11, o ABCdoABC recebeu da Associação Nacional dos Publishers do Brasil (ANPB), a notícia de que foi indicado como finalista do BPA – Brasil Publisher Awards 2024, na categoria “Melhor site de Notícias – Estadual / São Paulo (SP)”.

A ANPB tem como finalidade fortalecer e dar voz aos Publishers de mídia digital, em especial aos sites e portais de cunho regional, promovendo a “inovação, a criação de conteúdo de alta qualidade e a conexão entre publishers e anunciantes, garantindo que todos os públicos sejam representados e atendidos, contribuindo para um ecossistema de mídia digital brasileiro mais forte e inclusivo.”

A cerimônia de revelação e premiação, será na Cidade de Curitiba, no próximo dia 02/12, que segundo a organização do evento, ”será uma celebração da excelência e da inovação no setor editorial, reunindo grandes nomes do mercado, líderes e profissionais influentes para uma noite de inspiração, networking e reconhecimento aos maiores talentos da área.”

Alex Faria, fundador e Publisher do ABCdoABC, declarou que ficou muito feliz com a indicação, pois mostra que o árduo trabalho que tem realizado nos últimos 15 anos, e principalmente nos últimos 4 anos que tem se dedicado a uma profunda reestruturação tecnológica do portal, está “dando frutos, devido ao reconhecimento, inclusive por parte de nossos pares”, que se refletiu nesta indicação.