ABCCOM realiza evento de lançamento do Prêmio ABC 2024 com muitas novidades

No dia 05 de agosto, O Boteco São Bento, em Santo André, recebeu o evento de lançamento do Prêmio ABC 2024, onde Luciano Bonetti, idealizador do projeto, explicou e contou as novidades para este ano.

O bar, recém inaugurado, que conta com arquitetura moderna e excelente gastronomia, recebeu mais de 100 convidados das mais diversas áreas da economia criativa como: profissionais de marketing, comunicação, mídia, fornecedores e influencers da região do ABC e de São Paulo.

Em um clima descontraído e muita energia , grandes nomes da influência, empreendedores e personalidades locais se reuniram para dar o pontapé inicial à premiação mais esperada do ano no ABC Paulista.

Além de explicar o funcionamento e regulamento das premiações, foi apresentado também ao público, o novo sistema de inscrições. Uma plataforma nova, totalmente desenhada para facilitar o processo de inscrição.

Nesse projeto a ABCCOM contou com parceria da CPortal, uma empresa de tecnologia especializada em soluções em automação e sistemas, trazendo ainda mais inovação e agilidade na hora de fazer sua inscrição.

Outro spoiler deste ano ficou por conta da Bueno Arquitetura Cenográfica que será mais uma vez responsável pelo palco da premiação. Eles não quiseram dizer muito, fizeram suspense, mas adiantaram que o KV está maravilhoso e irá surpreender a todos os convidados. O que será que vem por aí !?!

O Prêmio ABC 2024 já começou com tudo e promete uma edição ainda mais impactante.

Com o lançamento, os holofotes estão oficialmente voltados para os talentos que movimentam o mercado de marketing e comunicação.

A expectativa para a cerimônia principal, que vai rolar no dia 3 de dezembro no Buffet Samyr, já está nas alturas! Para mais informações acesse: premioabc.com.br