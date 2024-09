ABC vira polo de inovação com startups em largo crescimento

O mercado de startups é um dos que mais vem se destacando nos últimos anos. Somente na América Latina, os negócios fecharam o primeiro semestre de 2024 com US$2,18 bilhões em recursos captados, segundo relatório da plataforma de tecnologia Distrito. É o maior volume semestral desde o segundo semestre de 2022, quando foram captados US$2,75 bilhões.

Do bloco, o Brasil é o país mais ativo. Ainda de acordo com o estudo, considerando somente as startups brasileiras, elas receberam US$928,3 milhões em aportes no primeiro semestre deste ano, com alta anual de 14,8%. Diante desse contexto, para além das grandes capitais, diversas regiões no país vem investindo nesse segmento, como é o caso da região do grande ABC Paulista, composta por sete municípios: Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

De acordo com um levantamento do Sebrae for Startups, que avaliou 50 negócios nos segmentos, atualmente são 1.037 empregos diretos, sendo que 63% estão relacionados a soluções SaaS. Com quase 20.000 clientes em todo o país, as empresas da região possuem 3,5 milhões de usuários e uma expectativa de 95% de crescimento nas vendas ainda neste ano. A startups são dos mais variados segmentos, como Educação, Saúde, Recursos Humanos, Biotecnologia, Finanças, ESG, Jurídica, Logística, Construção Civil, Seguros, Impostos, Viagem, Música, Assinatura de notebooks, Marketplaces, Software de Gestão/CRM e Soluções na Indústria.

Para Fábio Costa, Gestor Regional do Sebrae for Startups, “essas startups do ABC Paulista cresceram 55% no faturamento (2023 x 2022) e outro indicador de sucesso é que 89% das vendas são fora da região, ou seja, nova geração de riqueza e de empregos qualificados. Esse estudo mostra o quanto a região tem potencial e vem crescendo. A expectativa é que o mercado aqueça ainda mais, gerando novos empregos e tecnologias que podem impactar toda a sociedade”, pontua.

Para ilustrar a diversidade de segmentos e o impacto dos negócios do ABC paulista, listamos cinco startups que vem se destacando em toda a esfera nacional:

Apponte.me

Fundado por Daniel Godoy, o Apponte.me é uma startup especializada em relógio de ponto digital, projetado para modernizar e facilitar a marcação de ponto e gestão nas empresas. Ele oferece uma alternativa eficiente aos relógios biométricos, às folhas de ponto e aos cartões tradicionais, atendendo todo o território nacional. Especialistas em pequenas e médias empresas e com uma abordagem inovadora, essa ferramenta permite que empresas de todos os tamanhos, possam reduzir custos e otimizar processos no departamento pessoal. Seu aplicativo oferece uma série de recursos, como marcação via smartphone, geolocalização para garantir a autenticidade das marcações e relatórios automatizados, facilitando o acompanhamento da jornada de trabalho dos colaboradores.

Botnicks

A Botnicks é uma startup que automatiza processos de onboarding e atendimento de RH de forma inclusiva, mensurável e personalizada. Além da automação do pré-onboarding e onboarding de novos colaboradores, a plataforma apoia no engajamento de públicos operacionais e distribuídos nas comunicações do RH, transformando interações em dados reais. Assim, traz fluidez na jornada do colaborador, por meio de mensagens assertivas e centralizadas, automação de processos-chave, desde o recrutamento até o offboarding, proporcionando eficiência e redução de tarefas manuais, e acessibilidade e inclusão, envolvendo todos os públicos da empresa nas estratégias de comunicação interna.

Fluencypass

A Fluencypass é a maior plataforma online de intercâmbio do Brasil. A empresa, que possui sede em São Bernardo do Campo, possui o único método do mundo com o ciclo completo da fluência. Por meio de aulas, conversação e intercâmbio, os alunos conseguem aprender inglês em um ano, passando por uma jornada integrada de aprendizagem em um único lugar sem precisar contratar diversas soluções, o que diminui em até seis vezes o tempo de aprendizagem e requer um investimento até 20 vezes menor. A Fluencypass atende diferentes perfis: adultos com fluência em inglês e com intercâmbio, empresas com desenvolvimento do inglês/benefício corporativo, e escolas públicas e privadas com sua solução para educação básica.

Medei

A Medei é uma HRtech de homologação 100% digital. Sua plataforma é pioneira em cuidar de toda a jornada do colaborador, desde a admissão até a homologação, de forma rápida e célere. Em um ambiente de parceria com as equipes das empresas para otimização de recursos e de tempo, faz todo o trabalho operacional, de modo que a organização possa focar em seu próprio crescimento. Entre suas funcionalidades, atua na homologação por videoconferência, com gravação em vídeo e assinatura virtual, atendimento e procedimentos humanizados, gestão de documentos na nuvem, com consultas fáceis e rápidas, entre outras funcionalidades.

Pcontrol

A Pcontrol é uma startup que atua no segmento de CRM de vendas, oferecendo uma plataforma completa para prospecção e conexão com novos clientes. Com foco em facilitar o processo de vendas, a Pcontrol reúne em um só lugar todas as ferramentas necessárias, desde a prospecção até o fechamento de negócios. Nesse sentido, tem como objetivo ajudar empresas de diversos setores a otimizarem sua abordagem comercial, melhorando a eficiência e os resultados das vendas.

WL Solutions

A WL Solutions é uma empresa especializada em ajudar os pequenos lojistas do varejo com uma solução ERP (Enterprise Resource Planning) e na prestação de serviços de BPO Financeiro (Business Process Outsourcing). Sua missão é transformar a gestão de negócios de seus clientes, fornecendo ferramentas robustas e integradas que otimizam processos, reduzem custos e promovem tomadas de decisão mais ágeis e assertivas, maximizando seus resultados.