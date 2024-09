ABC terá 13 alunos de escolas estaduais intercambistas do Programa Prontos pro Mundo

No ABC, 13 estudantes estão entre os 500 alunos classificados para o primeiro programa de intercâmbio internacional da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), o Prontos pro Mundo. Todos os 416 municípios do estado com alunos elegíveis à temporada de estudos fora do Brasil — ou seja, que cumpriram todas as etapas de seleção — terão ao menos um representante na viagem a um país de língua inglesa.

Dos países de língua inglesa, Austrália, Canadá, Grã-Bretanha e Nova Zelândia devem receber os alunos da rede pública paulista. Durante o período, os estudantes serão matriculados em escolas de Ensino Médio (high school) locais e ficarão hospedados em casas de família.

“Estamos muito orgulhosos da dedicação de nossos estudantes. Diretores e diretoras das escolas estaduais estão relatando a inspiração instantânea que essa divulgação tem causado em outros estudantes, que têm a comprovação em seus colegas que este é um sonho possível”, comenta o secretário da Educação Renato Feder.

Uma nova seleção será feita ainda este ano para outras 500 vagas do programa, com embarque previsto para o segundo semestre de 2025. A seleção será composta por etapas de provas e as outras regras estabelecidas por edital.

O intercâmbio do Programa Prontos pro Mundo terá duração de três meses, será 100% gratuito, com todos os custos e organização providenciados pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Itens como documentos pessoais (passaporte, visto), matrícula na escola, material didático, hospedagem, aulas, traslados no Brasil e no exterior e passagens aéreas serão cobertos. Os alunos receberão também verbas para custos que antecedem a viagem e uma bolsa intercâmbio para suas despesas pessoais durante a estadia no exterior. Esta é a primeira vez que alunos da rede estadual paulista são beneficiados com intercâmbio internacional.

A lista com os 500 estudantes selecionados para a viagem internacional a países de língua inglesa pode ser conferida no portal do Prontos pro Mundo, em https://www.prontospromundo.educacao.sp.gov.br/.